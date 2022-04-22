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Инвестиции в газификацию Приангарья увеличат до 22 млрд рублей

22 апреля 08:23
Фото: piqsels.com
Состоялась встреча губернатора Приангарья Игоря Кобзева и зампреда правления ПАО “Газпром” Виталия Маркелова. Темой переговоров была программа газификации региона до 2025 года.

Общее количество инвестиций в газификацию региона увеличилось до 22 млрд рублей (плюс 1 млрд), пишет irkutskmedia.ru.

Кобзев напомнил, что программа газификации Приангарья стартовала в прошлом году. Сначала предполагались работы только в Жигаловском районе, позже добавились один район и два города.

Губернатор сообщил, что на встрече с представителем “Газпрома” компании было предложено увеличить количество котельных и участвующих в программе домовладений примерно вдвое.

Также поступила информация, что на встрече с гендиректором ООО “Газпром межрегионгаз” Сергеем Густовым обсуждалось решение вывести за рамки программы мероприятия по газификации Братска.

Варианты проектных решений и ход реализации программы Игорь Кобзев обсудил с заместителем председателя правления ПАО “Газпром” Олегом Аксютиным.

По словам главы региона, “Газпром” и администрация Приангарья одинаково заинтересованы в реализации этого масштабного проекта. Это касается и дофинансирования инвестпрограммы “Газпрома”.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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