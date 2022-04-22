Буцаев: «Делай!» и РЭО разработали пособие для начинающих эковолонтеров

«Каждый сможет найти акцию по своему вкусу и приступить к ее реализации уже сегодня, — заверил Буцаев. — Волонтерское движение очень важно для развития экологического мышления в обществе, и мы уверены, что „Мир экологического волонтерства“ поможет в этом».