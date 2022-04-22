Буцаев: «Делай!» и РЭО разработали пособие для начинающих эковолонтеров

Руководитель РЭО Денис Буцаев заявил, что проектом развития экологического добровольчества предусмотрено объединение около 10 тысяч волонтеров не менее чем из 70 российских субъектов. Масштабная программа предполагает всевозможные форматы проектов, в частности, методические рекомендации, сообщает 360tv.ru.
По словам Буцаева, пособие поможет начинающим эковолонтерам понять, с чего им лучше начинать в рамках планируемых акций. Методичка содержит 25 лучших эковолонтерских кейсов, уточнил глава РЭО.
«Каждый сможет найти акцию по своему вкусу и приступить к ее реализации уже сегодня, — заверил Буцаев. — Волонтерское движение очень важно для развития экологического мышления в обществе, и мы уверены, что „Мир экологического волонтерства“ поможет в этом».
Руководитель РЭО сообщил, что методичка повествует о многолетнем опыте, которым поделились добровольцы-единомышленники из различных регионов страны. В пособие вошли разработки мероприятий и советы организаторам акций.
Все форматы сопровождены сведениями о необходимом оборудовании и числе участников, а также о полезных для новичков информационных ресурсах. Методичка предлагает при этом пошаговый план организации и проведении акции — с момента возникновения идеи до финального ее этапа.
Предложенное волонтерами движения «Делай!» и специалистами РЭО пособие рассказывает начинающим об инструментах, при помощи которых осуществляется формирование экологической культуры, а также культуры экологического сообщества.
Глава РЭО уточнил, что методичка разработана в рамках масштабного проекта «Всероссийский слет волонтеров-экологов «Делай!», одержавшего уверенную победу на Всероссийском конкурсе молодежных проектов, организатором которого выступало Федеральное агентство по делам молодежи. Все материалы методического пособия доступны для скачивания на страницах официального портала РЭО, резюмировал Денис Буцаев.