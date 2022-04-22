Больше 70% ипотеки на строительство индивидуальных домов выдаётся в рамках госпрограм

Для сравнения за аналогичный период прошлого года эта доля составляла 34%. Рост обусловлен расширением программ льготных ипотеки на ИЖС.
Объём выдачи таких ипотечных кредитов к I кварталу пошлого года увеличился почти в пять раз в суммарном выражении. В январе – марте 2022 года было выдано ипотеки на ИЖС на 9,6 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года — на 2 млрд рублей.
Наибольшей популярностью в Сбере пользуются кредиты на строительство частных домов по программе «Дальневосточная ипотека» (3 млрд рублей); ипотека для семей с детьми — сумма выдачи составляет 2,9 млрд рублей; программа «Господдержка 2020», по которой выдано кредитов на почти 1,2 млрд рублей.
В связи с расширением льготных программ на ИЖС средний размер кредита увеличился на 60% — 3,8 млн рублей. Учитывая выгодные ставки по программам с господдержкой россияне готовы выбирать и строить более ликвидные объекты большей площадью.
Средний размер первоначального взноса по программам кредитования ИЖС составляет 23,4% (1,2 млн рублей), при этом по условиям программы минимальный взнос — 15%. Средний возраст ипотечного заёмщика молодеет и составляет 35 лет (36,5 лет в I квартале 2021 года). Интересно, что программой «Дальневосточной ипотеки» пользуются более молодые заёмщики — в возрасте 31 год, семейную ипотеку берут в возрасте 34,5 года, а программой «Господдержка 2020» — в среднем в 39,5 года.
В настоящее время Сбер предлагает ипотеку на ИЖС в рамках базовой программы «Строительство жилого дома» и программ с господдержкой. По программе «Дальневосточная ипотека» ставка на такие кредиты составляет 2%, по «Ипотеке с господдержкой для семей с детьми» 6%. Строительство дома может вестись заемщиком как самостоятельно, так и с привлечением подрядчика - обязательное условие по госпрограммам. Кроме того, в Сбере можно подать заявку на индивидуальное строительство по двум документам. Актуальные условия и ставки уточняйте на сайте domclick.ru.
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
В 2020 году Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбера сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбера — www.sber.ru.
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