Бизнесмены получили от ЦБ РФ и Корпорации МСП 50 млрд рублей по льготной ПСК

Как рассказали в компании, бизнесменам было выдано в три раза больше кредитных средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом за отчетный период количество представителей малого и микробизнеса, которые воспользовались данной программой, составило более двух тысяч, это в 2,5 раза больше к уровню 2021 года. В общем лимите ПСК в 335 миллиардов рублей кредитный портфель Корпорации МСП составил 146 миллиардов рублей. Об этом пишет ria.ru.