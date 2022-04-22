Бизнесмены получили от ЦБ РФ и Корпорации МСП 50 млрд рублей по льготной ПСК

Как рассказали в компании, бизнесменам было выдано в три раза больше кредитных средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом за отчетный период количество представителей малого и микробизнеса, которые воспользовались данной программой, составило более двух тысяч, это в 2,5 раза больше к уровню 2021 года. В общем лимите ПСК в 335 миллиардов рублей кредитный портфель Корпорации МСП составил 146 миллиардов рублей. Об этом пишет ria.ru.
Сообщается, что 90% заемщиков – это участники льготной ПСК, представители МСП. Бизнесмены направили 72% заемного финансирования на пополнение оборотных средств и еще 28% средств были вложены в инвестиционные проекты. Наибольшей популярностью ПСК пользовалась у представителей сфер общепита, строительства, транспортировки и обрабатывающего производства.
Кредиты по льготной ПСК чаще всего брали бизнесмены из Москвы, там было выдано 157 кредитов на общую сумму 4,8 миллиарда рублей. Также программой воспользовались предприниматели из Краснодарского края – 149 кредитов на 2,3 миллиарда рублей, Новосибирской области - 96 кредитов на 1,4 миллиарда рублей, а также республик Татарстан и Башкортостан - 98 кредитов на 1,1 миллиарда рублей и 85 кредитов на 2 миллиарда рублей соответственно.
В марте 2022 года льготная программа стимулирования кредитования стала основной для представителей МСП. Несмотря на то, что ключевая ставка ЦБ РФ поднялась до 20%, на ПСК это не повлияло, поскольку ставки были заморожены. Именно этим эксперты объяснили популярность данной программы кредитования среди бизнесменов.
Как отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, в июне 2022 года ожидается рост спроса на инвестиционное кредитование. По его данным, предприниматели ждут снижения ставки.
«Мы понимаем, что нынешние проценты высоки для бизнеса. Рассчитываем, что ситуация в экономике будет улучшаться и позволит ЦБ дальше снижать ключевую ставку, а нам — улучшать кредитные условия», — обратил внимание Исаевич.
Руководитель корпорации также рассказал о жалобах, которые поступают в компанию от предпринимателей. По их данным, банки не выдают кредиты по ПСК, ссылаясь на отсутствие лимитов и информации по данной программе. При этом программа функционирует уже 1,5 месяца.
Более того, гендиректор компании подчеркнул, что руководство банков было проинформировано о запуске льготной программы стимулирования кредитования и обладает всей необходимой информацией.
«А если где-то на местах у предпринимателей все еще возникают такого рода проблемы, то мы разбираемся с такими ситуациями. Через наш сервис ждём информацию от бизнеса, чтобы быстрее подключиться к решению вопроса и оперативно помочь каждому», — сообщил Исаевич.
Одной из компаний, которой удалось оформить кредит по программе ПСК, стало ООО «Элеватор Теренсай». Предприятие заключило с банком ВТБ два кредитных договора на общую сумму 85,2 миллиона рублей. На эти средства руководство предприятия планирует закупить вагоны-хопперы для перевозки зерна покупателям. Корпорация МСП выступила гарантом по каждому из кредитов, согласно «зонтичному» механизму поручительств.