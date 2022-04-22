Александр Моор: Сложности с экспортом зерна не критичны для тюменских аграриев

По данным информационного центра правительства региона, в области за последние шесть лет земель вовлечены в сельхозоборот более 19 тысяч гектаров ранее неиспользуемых земель. В этом году площадь посевной увеличена на 7 тысяч га — до 1 млн 24 тысяч га. До 2031 года планируется ввести в оборот еще более 10 тысяч гектаров сельхозземель.