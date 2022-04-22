Александр Моор: Сложности с экспортом зерна не критичны для тюменских аграриев

По его словам, для региона сложности с экспортом не имеют критического значения.
«Мы далеко расположены от основных портов, поэтому на каждую тонну зерна идут большие логистические издержки, поэтому мы целенаправленно много лет создаем условия для внутреннего потребления зерна и его глубокой переработки. Плюс рядом с нами есть Челябинская и Свердловская области — есть соседний спрос на продукт, даже Казахстан частенько покупает», Александр Моор.
Губернатор отметил, что в целом исключить российское зерно из мирового экспорта нереально. Если оно «уйдет», во многих странах может начаться голод.
На сегодняшний день в Тюменской области запущены в работу такие крупные предприятия, как завод по глубокой переработке зерна «АминоСиб», «Свинокомплекс Тюменский», «Абсолют Агро», «Руском».
«Наши предприятия имеют большой запас прочности. Все проблемы будем решать по мере поступления»,Александр Моор.
По словам губернатора, агропромышленный комплекс Тюменской области устойчиво развивается. Например, даже в засушливом пандемийном 2021 году товаропроизводители получили прибыль — 6,7 млрд рублей.
По данным информационного центра правительства региона, в области за последние шесть лет земель вовлечены в сельхозоборот более 19 тысяч гектаров ранее неиспользуемых земель. В этом году площадь посевной увеличена на 7 тысяч га — до 1 млн 24 тысяч га. До 2031 года планируется ввести в оборот еще более 10 тысяч гектаров сельхозземель.
Ранее «Наш Город» писал о том, что в этом году стоимость посевной кампании в Тюменской области составит около 8 млрд рублей.