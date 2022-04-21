Журнал ВСК «ВыИскали» — лучшее медиа в сфере финансовых/страховых услуг 2022 года

«В современном мире компаниям жизненно важно правильно подбирать и развивать инструменты прямых коммуникаций с аудиторией. Для ВСК это одна из стратегических задач развития. Мы стремимся стать компанией осознанного выбора клиента, в основе деятельности которой - теплые и доверительные отношения с аудиторией. Для этого мы планомерно развиваем собственные независимые каналы коммуникаций, способные оставаться рядом с нашими клиентами и решать бизнес-задачи. У нас активно развиваются онлайн-площадки, компания открывает новые каналы для взаимодействия с аудиторией. Например, в марте был запущен Telegram-канал со встроенным ботом, в котором любой желающий может оперативно урегулировать любые страховые вопрос.», — отметила Ольга Сорокина, члена Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.