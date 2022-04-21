Выпускные в школах и детсадах Тюменской области пройдут очно

«Выпускные в детских садах и школах в 2022 году планируют проводить очно. Родителям не запрещено посещать праздничные мероприятия. Однако образовательные учреждения будут самостоятельно принимать решения о форме проведения выпускных», — уточнили в региональном Информцентре.
Образовательные организации имеют право создавать безопасные условия для пребывания юных тюменцев. Решения о формате проведения выпускных будут предварительно согласовываться с руководством учреждений и родительскими комитетами.
Напомним, весной 2020 года одиннадцатиклассникам тюменских школ рекомендовали проводить последний звонок в онлайн-формате из-за сложной эпидемиологической ситуации. Торжественные вручения аттестатов проводили на улице, около школ.
В Тюменской области до 2027 года должны построить 45 школ, большинство из них появятся в муниципалитетах региона. Открытие новых образовательных учреждений способствует решению задач нацпроекта «Образование», направленных на создание и работу системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, на обеспечение равного доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного образования.
Каждый год в регионе открывается не меньше 3 школ, как в крупных городах Тюменской области, таки и в посёлках и труднодоступных сёлах. В 2021 по нацпроекту «Образование» было построено семь школ, в 2020 — три школы.