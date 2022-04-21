ВТБ открыл обновленный офис в Тобольске

«Открытие офиса банка в Тобольске на новой площадке — знаковое событие, с которым нас поздравили руководители города и многих ключевых предприятий, — отмечает управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов. — Главная особенность обновленного отделения в том, что его площадь почти в пять раз больше, чем у прежнего помещения. Это позволило как обустроить удобные рабочие места сотрудников, так и обеспечить обслуживание клиентов в соответствии с требованиями современного банковского сервиса. Желаю команде тобольского офиса успехов в новом отделении, а главное — внимания и доверия клиентов!»