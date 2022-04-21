ВТБ открыл обновленный офис в Тобольске

Общая площадь офиса составляет около 2 000 квадратных метров, на ней организовано 35 рабочих мест сотрудников и созданы все условия для комфортного взаимодействия клиентов с банком.
В круглосуточной зоне находятся четыре современных банкомата, которые оснащены функцией взноса наличных, а также возможностью снятия средств без использования карты, с помощью приложения. В филиале действует отдельная зона для клиентов премиального сервиса «Привилегия». С физическими лицами офис работает по будням с 9 до 19 часов, а также по субботам с 10 до 15 часов.
Предприниматели могут открыть в отделении расчетный счет, разместить средства на депозите и провести расчетные операции, а также заключить договор на обслуживание в рамках зарплатного проекта. Корпоративных клиентов в филиале принимают по будням с 9 до 18 часов.
«Открытие офиса банка в Тобольске на новой площадке — знаковое событие, с которым нас поздравили руководители города и многих ключевых предприятий, — отмечает управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов. — Главная особенность обновленного отделения в том, что его площадь почти в пять раз больше, чем у прежнего помещения. Это позволило как обустроить удобные рабочие места сотрудников, так и обеспечить обслуживание клиентов в соответствии с требованиями современного банковского сервиса. Желаю команде тобольского офиса успехов в новом отделении, а главное — внимания и доверия клиентов!»
Клиентами ВТБ в Тобольске являются более 25 000 физических лиц и 1000 предприятий. Свыше 13 000 жителей Тобольского района получают заработную плату на карты ВТБ.