В Тюмени разыскивают 28-летнего мужчину

Ранее «Наш город» сообщал, что в апреле тюменские поисковики нашли 10 человек. Четверо из них погибли. В марте умерших было двое, обстоятельства смерти не сообщаются. Вчера вечером удалось найти 10-летнего Никиту, он ушел из дома и не предупредил родителей. Примерно за 2 дня нашли 15-летнюю девушку Саину М. Все они вернулись домой.