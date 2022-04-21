В Тюмени разыскивают 28-летнего мужчину

По данным поисковой группы «ЛизаАлерт», его рост 170 сантиметров, мужчина плотного телосложения. Волосы чёрные, короткая стрижка.
Если вы его видели, позвоните по телефону 8 (800) 200-71-78.
Ранее «Наш город» сообщал, что в апреле тюменские поисковики нашли 10 человек. Четверо из них погибли. В марте умерших было двое, обстоятельства смерти не сообщаются. Вчера вечером удалось найти 10-летнего Никиту, он ушел из дома и не предупредил родителей. Примерно за 2 дня нашли 15-летнюю девушку Саину М. Все они вернулись домой.