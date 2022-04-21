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В Тюмени разыскивают 28-летнего мужчину

21 апреля 13:15
Фото: ЛизаАлерт
В Тюмени и ЯНАО разыскивают 28-летнего Халимова Худоберды Шомуротовича, 1993 года рождения. Его местонахождение не известно с 24 января, родственники полагают, что он мог приехать в Тюмень.

По данным поисковой группы «ЛизаАлерт», его рост 170 сантиметров, мужчина плотного телосложения. Волосы чёрные, короткая стрижка.

Если вы его видели, позвоните по телефону 8 (800) 200-71-78.

Ранее «Наш город» сообщал, что в апреле тюменские поисковики нашли 10 человек. Четверо из них погибли. В марте умерших было двое, обстоятельства смерти не сообщаются. Вчера вечером удалось найти 10-летнего Никиту, он ушел из дома и не предупредил родителей. Примерно за 2 дня нашли 15-летнюю девушку Саину М. Все они вернулись домой.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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