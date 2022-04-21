В Тюмени неизвестные испортили стенды с героями Советского Союза

В редакцию «Нашего Города» обратилась тюменка, заметившая в сквере на Московском тракте испорченные стенды с героями СССР. На месте выяснилось, что неизвестные изрисовали их краской из баллончика, исцарапали, измазали грязью.

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