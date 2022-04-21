В Тюмени неизвестные испортили стенды с героями Советского Союза

В парке Школьном на Московском тракте неизвестные тюменцы испортили стенды участников ВОВ, дважды Героев Советского союза, маршалов и городов-героев. На некоторых портретах они нарисовали краской, расцарапали изображения острыми предметами, закрасили части стендов.
В общем было испорчено порядка 20-ти стендов. Примечательно, что месторасположение этих табличек даже обозначено на карте Тюмени. В 2gis загружены фотографии уже поврежденных табличек.
Тюменцы обращались к местным властям с просьбой исправить проблему, однако этого до сих пор не сделали.