nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени неизвестные испортили стенды с героями Советского Союза

21 апреля 08:02
Фото: «Наш Город»
В редакцию «Нашего Города» обратилась тюменка, заметившая в сквере на Московском тракте испорченные стенды с героями СССР. На месте выяснилось, что неизвестные изрисовали их краской из баллончика, исцарапали, измазали грязью.
Сюжет
Тюмень

В парке Школьном на Московском тракте неизвестные тюменцы испортили стенды участников ВОВ, дважды Героев Советского союза, маршалов и городов-героев. На некоторых портретах они нарисовали краской, расцарапали изображения острыми предметами, закрасили части стендов.

Фото: «Наш Город»

В общем было испорчено порядка 20-ти стендов. Примечательно, что месторасположение этих табличек даже обозначено на карте Тюмени. В 2gis загружены фотографии уже поврежденных табличек.

Тюменцы обращались к местным властям с просьбой исправить проблему, однако этого до сих пор не сделали.

Материалы по теме
В Ханты-Мансийске вандал изрисовал танк Т-34 и портреты почетных гражданВандал арт-объекта «Я люблю Тюмень» найден и задержанМолодой вандал оставил свою подпись на электрическом щите в Тюмени
#Новости#Герой СССР#Памятники#Память#Вандализм#Тюмень#Анна Доронина#Город
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25