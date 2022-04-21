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В Тюмени на Мельникайте строят подземный пешеходный переход

21 апреля 12:15
Фото: ГУС Тюменской области
Строители возводят новый подземный пешеходный переход на Мельникайте, сообщает ГУС по Тюменской области. Он должен повысить безопасность горожан в районе развязки Мельникайте — Дамбовская.

Здесь же строители снесут местный гаражный кооператив.

«Подрядная организация выполняет работы по подготовке к строительству подземного пешеходного перехода, который соединит территорию ул. Барабинской с ЖК „Правобережный“. Переход будет востребован»отмечают в ведомстве.

Переход должен соединить Барабинскую с ЖК «Правобережный». О сроках стройки пока не сообщается.

Ранее «Наш город» сообщал, что на развязке в районе Московского тракта дорожники меняют асфальт.

Справочно: В 2021 году утвержден обновленный паспорт национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ранее он назывался «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Документ приведен в соответствие с Указом Президента России от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Национальный проект ориентирован на достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни». Основной целевой показатель проекта — обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85% к 2024 году.

Тюменская область принимает участие в реализации проекта с 2017 года, когда федеральный проект реализовывался лишь в 38 крупнейших агломерациях страны.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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