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В Ишиме автомобиль полиции столкнулся с «Пежо». Машина снесла фонарный столб

21 апреля 13:56
Фото: Ишим пере Подслушано
В Ишиме 20 апреля вечером автомобиль полиции столкнулся с «Пежо», по словам очевидцев транспортные средства получили серьёзные повреждения. Пострадали 2 человека.

Серьёзных травм удалось избежать, автомобиль «Пежо» снёс фонарный столб. Ишимцы сообщили, что машина полиции не убедилась в безопасности манёвра.

«Патруль ехал с мигалками и звуковым сигналом, все по правилам»отмечают горожане.

Некоторые жители города сообщают, что в итоге «написали обоюдку». Данный инцидент вызвал серьёзные обсуждения в сети, в паблике ВК «Ишим пере Подслушано» он собрал почти 115 комментариев.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Заводоуковске 36-летний водитель на автомобиле «Лада Калина» сбил школьника.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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