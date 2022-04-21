В Ишиме автомобиль полиции столкнулся с «Пежо». Машина снесла фонарный столб

Серьёзных травм удалось избежать, автомобиль «Пежо» снёс фонарный столб. Ишимцы сообщили, что машина полиции не убедилась в безопасности манёвра.
«Патруль ехал с мигалками и звуковым сигналом, все по правилам»отмечают горожане.
Некоторые жители города сообщают, что в итоге «написали обоюдку». Данный инцидент вызвал серьёзные обсуждения в сети, в паблике ВК «Ишим пере Подслушано» он собрал почти 115 комментариев.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Заводоуковске 36-летний водитель на автомобиле «Лада Калина» сбил школьника.