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В четверг в Тюмени ожидается сильный ветер и небольшой дождь

21 апреля 01:03
Фото: 1Mi
В Тюмени 21 апреля синоптики ожидают сильный ветер и небольшой дождь, сообщает Гисметео.

Температура воздуха составит + 4 градуса, существенных осадков не ожидается. Скорость ветра усилится до 8 метров в секунду, возможны порывы до 11 м/с. Влажность постепенно снизится до 60%.

В пятницу скорость ветра снизится до 2-4 метров в секунду. Днём температура воздуха составит около + 3 градусов, погода весь будет пасмурной. Влажность снизится до 55%, атмосферное давление в пределах нормы.

Малооблачная погода дёт жителей Тюмени в субботу. Температура воздуха поднимется до + 5 градусов, скорость ветра снизится до 2-3 м/с. Влажность около 53%. Осадков в этот день не ожидается.

На следующей неделе синоптики ждут потепления до + 10, к концу недели возможны сильные дожди.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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