В четверг в Тюмени ожидается сильный ветер и небольшой дождь

Температура воздуха составит + 4 градуса, существенных осадков не ожидается. Скорость ветра усилится до 8 метров в секунду, возможны порывы до 11 м/с. Влажность постепенно снизится до 60%.
В пятницу скорость ветра снизится до 2-4 метров в секунду. Днём температура воздуха составит около + 3 градусов, погода весь будет пасмурной. Влажность снизится до 55%, атмосферное давление в пределах нормы.
Малооблачная погода дёт жителей Тюмени в субботу. Температура воздуха поднимется до + 5 градусов, скорость ветра снизится до 2-3 м/с. Влажность около 53%. Осадков в этот день не ожидается.
На следующей неделе синоптики ждут потепления до + 10, к концу недели возможны сильные дожди.