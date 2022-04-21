В апреле в Тюменской области поисковые отряды сообщили о смерти 4 человек

Вчера вечером удалось найти 10-летнего Никиту, он ушел из дома и не предупредил родителей. Примерно за 2 дня нашли 15-летнюю девушку Саину М. Все они вернулись домой.
20 апреля стало известно о смерти Капшановой М.Т. Женщина исчезла ещё 30 декабря. Подробности смерти не сообщаются. Погиб Карпов Александр Михайлович, 1975 года рождения, Шелехов Валерий Иванович и молодой человек Гольцман Антон Викторович. Стоит отметить, что в прошлом месяце сообщили о смерти 2 человек.
Стоит отметить, что только в Тюмени пропадает до 150 человек ежегодно.