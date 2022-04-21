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В апреле в Тюменской области поисковые отряды сообщили о смерти 4 человек

21 апреля 12:54
Фото: ПО «Белая Сова»
В апреле в Тюменской области поисковые отряды «Белая Сова» и Добровольческий корпус сообщили о нахождении 10 человек. Четверо из них скончались, один их них молодой человек 2004 года рождения.

Вчера вечером удалось найти 10-летнего Никиту, он ушел из дома и не предупредил родителей. Примерно за 2 дня нашли 15-летнюю девушку Саину М. Все они вернулись домой.

20 апреля стало известно о смерти Капшановой М.Т. Женщина исчезла ещё 30 декабря. Подробности смерти не сообщаются. Погиб Карпов Александр Михайлович, 1975 года рождения, Шелехов Валерий Иванович и молодой человек Гольцман Антон Викторович. Стоит отметить, что в прошлом месяце сообщили о смерти 2 человек.

Стоит отметить, что только в Тюмени пропадает до 150 человек ежегодно.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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