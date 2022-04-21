Увеличилось число состоятельных бизнесменов, подземный переход, доход жен депутатов

Тюменские бизнесмены стали больше зарабатывать
Согласно данным ИФНС по Тюменской области, 66 бизнесменов региона задекларировали доходы от 100 до 500 млн рублей за 2020 год. Это на половину больше, чем годом ранее.
Стоит отметить, что данные о доходах бизнесменов за 2021 год можно будет узнать только в 2023 году.
Один из предпринимателей заработал в 2020 году 1 миллиард рублей.
Также напомним, что 20 апреля стало известно, сколько заработали за 2021 год депутаты облдумы. Самые высокие доходы находятся на отметке в 50-90 миллионов рублей.
Стало известно имя самой богатой супруги тюменского депутата
На сайте Тюменской областной Думы опубликовали данные о доходах депутатов за 2021 год. Помимо заработков самих парламентариев, указываются доходы супругов. Самой богатой женой депутата стала супруга Сергея Романова. Что касается мужей депутатов, то среди них самый высокий доход отмечается у супруга Галины Резяповой.
Сергей Романов задекларировал доход более чем в 9 млн рублей, а его жена за этот период заработала около 18 млн рублей.
У супруги депутата в собственности числятся 4 машиноместа, автомобили ВMW Х5 и ВMW Х6. Помимо того, в пользовании у нее находятся квартира и машиноместо в Испании, а также квартира в Тайланде.
На самого Сергея Романова записан земельный участок, два садовых дома, квартира в Тайланде и другие объекты недвижимости.
На Мельникайте появится подземный пешеходный переход
Как сообщают в ГУС Тюменской области, в областной столице начали возведение нового подземного пешеходного перехода. Строители планируют снести местный гаражный кооператив. На данный момент о сроках проведения работ не сообщается.
«Подрядная организация выполняет работы по подготовке к строительству подземного пешеходного перехода, который соединит территорию ул. Барабинской с ЖК „Правобережный“. Переход будет востребован», — отмечают в ведомстве.
В ГУС ТО также подчеркивают, что подземный переход поможет повысить безопасность горожан в районе развязки Мельникайте — Дамбовская.