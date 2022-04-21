Управление личными финансами в 2022 году: семь главных правил

1. Самое главное – не принимать поспешных решений. Вспомните, как в начале кризиса люди покупали доллар за 150 рублей – если бы они переждали паническую атаку, то могли бы купить валюту по более низкой цене.
2. Сохранить свои средства от инфляции можно путём перевода их на вклад или накопительный счёт. Держать деньги наличными дома - далеко не самая лучшая идея. Так же, как и оставить их на текущем счёте с нулевой ставкой. Важно учесть, что проценты на накопительные счета начисляют каждый месяц, это позволяет гибко управлять своими сбережениями. А вот покупка ценных бумаг сейчас рискованна как никогда – никто не знает, когда восстановятся котировки и восстановятся ли вообще. Тем более осторожно относитесь к предложениям «альтернативных» инвестиций, часто за ними стоят мошенники.
3. Мошенники - вот, чего действительно стоит опасаться. Они наживаются на страхе и панике граждан, а схемы с каждым разом становятся хитрее, подстраиваясь под ситуацию. Сейчас злоумышленники предлагают поменять доллары по выгодному курсу. Или пугают, что деньги на счетах жертвы заморозят, поэтому их якобы нужно перевести на "безопасный счёт". Подобные решения, связанные с деньгами, стоит тщательно обдумать.
В эту ловушку попал один из жителей Тюмени, который поверил знакомой. Мужчина познакомился с девушкой в соцсетях, где она регулярно хвасталась своим высоким доходом. По её словам, ей удалось заработать благодаря инвестициям в криптовалюту.
Горожанин, желающий сохранить и преумножить свои сбережения, заинтересовался этим, и согласился тоже стать «инвестором». Специально для этого он взял кредит на 2 млн рублей, и вложил деньги. После такой «сделки» злоумышленница перестала выходить на связь.
Нажиться на тюменцах пытаются создатели финансовых пирамид. Они усердно маскируют их под «доходный бизнес» или систему для «успешных» инвестиций. Люди вкладывают в них деньги, слепо веря в удачу и скорейшее обогащение. Тюменка Ирина поверила в пирамиду и вложила 100 тысяч рублей. Её уверяли, что в скором времени она получит деньги обратно с большими процентами, но забрать свои средства Ирина так и не смогла – компания закрылась и переехала, никаких связей с ней не осталось.
4. Еще одно важное напоминание: не поддавайтесь потребительскому ажиотажу. Не стоит скупать в магазинах за раз годовой запас сахара, гречки или подсолнечного масла. Такие импульсивные покупки и становятся причиной дефицита: поставщики не успевают завозить товар, из-за чего цены повышаются. А роста цен на автомобили и бытовую технику было не избежать, ведь в этих областях большая доля импорта. На сегодняшний день покупать машину или холодильник лучше только в случае острой необходимости. Разумнее будет вложиться в здоровье или образование.
Тюменка Татьяна Б. затеяла ремонт, но опасалась, что с ростом доллара ей не хватит накопленных средств. Рискнув, она всё же заказала в небольшой фирме душевую кабину с доставкой на дом. В назначенный срок товар не доставили, а кабину Татьяна уже оплатила. Продавец связался с женщиной и объяснил, что обанкротился – вернуть деньги не сможет, фирма разорилась. Горожанка пожалела о необдуманной покупке и решила отложить приобретение крупной техники.
5. Ставки по кредитам взлетели, но уже начали снижаться. В связи с этим выгоднее будет повременить с кредитом. Если без дополнительных средств не обойтись, то специалисты рекомендуют обратить внимание на кредиты с короткими сроками. Если запланирована покупка недвижимости, то единственным разумным вариантом будут льготные ипотечные программы, ставки по которым ограничены 12%.
Для бизнеса тоже есть подходящие кредиты с относительно невысокими ставками. Бизнес в настоящее время является выигрышным в том случае, если он помогает заместить импорт путём развития российского производства.
6. Для россиян предоставили возможность взять кредитные каникулы. До 30 сентября граждане и малый и средний бизнес могут оформить отсрочку платежей по кредитам на полгода. Взять кредитную "передышку" могут люди, у которых снизился доход минимум на 30%, а также бизнес, отрасль которого входит в перечень правительства. В течение этого полугода не будут начисляться пени, штрафы или неустойки, не продадут квартиру или машину в залоге. Такие каникулы не испортят кредитную историю.
Облегчить себе жизнь можно и при помощи реструктуризации на условиях банка либо МФО. Важно заранее сообщить кредитору о трудной жизненной ситуации – вероятно, он предложит подходящие варианты.
7. В условиях, когда люди поддаются панике, они нередко совершают необдуманные поступки. Увидев в интернете или новостях в непроверенных источниках призывы к переводу денег, вложении их, обмену валюты, они сразу же мчатся в банки - и это большая ошибка. Критическое мышление и трезвый взгляд на ситуацию помогут сохранить сбережения. Сверяйтесь с достоверными источниками. Таких, например, как Банк России и сайт Правительства.
В первые дни россияне массово ринулись к банкоматам снимать деньги с карт. Но это лишь создало ажиотаж, ведь необходимости в этом не было. Проблем со снятием наличных в рублях нет. Карты, в том числе Visa и MasterCard, нормально работают внутри страны. К счастью, на это не смогут повлиять никакие санкции. А вклады и счета в банках застрахованы.