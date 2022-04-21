Управление личными финансами в 2022 году: семь главных правил

2. Сохранить свои средства от инфляции можно путём перевода их на вклад или накопительный счёт. Держать деньги наличными дома - далеко не самая лучшая идея. Так же, как и оставить их на текущем счёте с нулевой ставкой. Важно учесть, что проценты на накопительные счета начисляют каждый месяц, это позволяет гибко управлять своими сбережениями. А вот покупка ценных бумаг сейчас рискованна как никогда – никто не знает, когда восстановятся котировки и восстановятся ли вообще. Тем более осторожно относитесь к предложениям «альтернативных» инвестиций, часто за ними стоят мошенники.