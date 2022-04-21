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Тюменский суд осудил 63-летнего мужчину за изнасилование

21 апреля 01:59
Фото: 1Mi
Тюменский суд приговорил 63-летнего Висана Евлоева к семи годам заключения и взыскал с него 700 000 рублей. Его обвиняли в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и организации покушения на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

По данным пресс-службы судов Тюменской области, он сожительствовал с женщиной, у них вырос совместный сын. Супруга устроилась на работу в кредитное учреждение и стала меньше времени уделять Евлоеву.

«Женщину поглотила общественная работа, а сожитель дико ее ревновал и устраивал домашние сцены. Упреки надоели супруге, и она предложила мужу расстаться. Это заявление привело его в ярость»отмечают представители суда.

В Исетском районе 30 апреля 2018 года мужчина подкараулил ее на парковке. В машину к женщине сел неизвестный. Висан Евлоев набросился на него и выгнал из машины. Потом он вывез супругу в лес, где избил и изнасиловал.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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