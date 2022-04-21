Тюменский суд осудил 63-летнего мужчину за изнасилование

По данным пресс-службы судов Тюменской области, он сожительствовал с женщиной, у них вырос совместный сын. Супруга устроилась на работу в кредитное учреждение и стала меньше времени уделять Евлоеву.
«Женщину поглотила общественная работа, а сожитель дико ее ревновал и устраивал домашние сцены. Упреки надоели супруге, и она предложила мужу расстаться. Это заявление привело его в ярость»отмечают представители суда.
В Исетском районе 30 апреля 2018 года мужчина подкараулил ее на парковке. В машину к женщине сел неизвестный. Висан Евлоев набросился на него и выгнал из машины. Потом он вывез супругу в лес, где избил и изнасиловал.