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Цены на удобрения в Тюменской области повысились на 10%

21 апреля 10:34
Фото: 1Mi
Повышение цен на минеральные удобрения может снизить урожаи у тюменских аграриев. Между тем предприятия АПК готовы к сезону посевной, склады заполнены примерно на 80%. Производители ожидают выполнение планов на этот год, сообщает оперштаб.

Между тем некоторые тюменские компании стараются снизить расходы переходя на жидкие минеральные удобрения. Опыт некоторых хозяйств в 2020 году показал, что расходы могут снизиться на 30%.

«Рост есть. Например, по сравнению с прошлым годом на аммиачную селитру рост идет порядка 9-10%»отметил губернатор Тюменской области.

В Тюменской области жидкие удобрения применяют 11 хозяйств. В этом году посевная компания начнётся в этом месяце.

Ранее «Наш город» сообщал, что на 2022-23 годы в областном бюджете предусмотрено 173 000 000 рублей на приобретение техники для кооперативов.

Об этом рассказал губернатор Тюменской области. Отвечая на вопрос о поддержке сельхозкооперативов, занимающихся закупом молока: «Мы понимаем важность деятельности кооперативов, которые занимаются закупкой молока. Это хороший источник доходов для жителей в сельской местности. Мы поддерживали и будем поддерживать наши кооперативы».

Обновить материально-техническую базу кооперативы могут также за счет грантовой поддержки.

Между тем в Тюмени за прошедшие три недели сильно изменились цены на овощи. Ранее в местных магазинах отмечались проблемы с сахаром, но сейчас его уже можно приобрести. Снижение цен на овощи ожидается в середине июля.

#Новости#Александр Мязин#Политика
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