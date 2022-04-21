Цены на удобрения в Тюменской области повысились на 10%

Между тем некоторые тюменские компании стараются снизить расходы переходя на жидкие минеральные удобрения. Опыт некоторых хозяйств в 2020 году показал, что расходы могут снизиться на 30%.
«Рост есть. Например, по сравнению с прошлым годом на аммиачную селитру рост идет порядка 9-10%»отметил губернатор Тюменской области.
В Тюменской области жидкие удобрения применяют 11 хозяйств. В этом году посевная компания начнётся в этом месяце.
Ранее «Наш город» сообщал, что на 2022-23 годы в областном бюджете предусмотрено 173 000 000 рублей на приобретение техники для кооперативов.
Об этом рассказал губернатор Тюменской области. Отвечая на вопрос о поддержке сельхозкооперативов, занимающихся закупом молока: «Мы понимаем важность деятельности кооперативов, которые занимаются закупкой молока. Это хороший источник доходов для жителей в сельской местности. Мы поддерживали и будем поддерживать наши кооперативы».
Обновить материально-техническую базу кооперативы могут также за счет грантовой поддержки.
Между тем в Тюмени за прошедшие три недели сильно изменились цены на овощи. Ранее в местных магазинах отмечались проблемы с сахаром, но сейчас его уже можно приобрести. Снижение цен на овощи ожидается в середине июля.