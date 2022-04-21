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Стенды с Героями Советского союза в Тюмени оперативно отмыли от краски

21 апреля 15:44
Фото: «НашГород»
Стенды с Героями Советского союза в Тюмени оперативно отмыли от краски. Вандальные надписи устранили, сообщили «Нашему городу» в администрации областной столицы.

Оперативно проводятся работы по выявлению и устранению надписей.

«Только за прошедшую неделю их было ликвидировано более 200»отмечают источники издания.

Сейчас в сквере можно посмотреть стенды посвящённые советским лётчикам ВОВ, информацию о городах героях (Киев и другие).

Ранее «Наш город» сообщал, что в рамках благоустройства дворов десять территорий (в том числе и скверы) приобретут ухоженный вид, новые тротуары, бордюры. Перемены следует ожидать жителям домов с улицы Авторемонтной, 41 и Курортной, 53.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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