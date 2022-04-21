Стенды с Героями Советского союза в Тюмени оперативно отмыли от краски

Ранее «Наш город» сообщал, что в рамках благоустройства дворов десять территорий (в том числе и скверы) приобретут ухоженный вид, новые тротуары, бордюры. Перемены следует ожидать жителям домов с улицы Авторемонтной, 41 и Курортной, 53.