Стенды с Героями Советского союза в Тюмени оперативно отмыли от краски

Оперативно проводятся работы по выявлению и устранению надписей.
«Только за прошедшую неделю их было ликвидировано более 200»отмечают источники издания.
Сейчас в сквере можно посмотреть стенды посвящённые советским лётчикам ВОВ, информацию о городах героях (Киев и другие).
Ранее «Наш город» сообщал, что в рамках благоустройства дворов десять территорий (в том числе и скверы) приобретут ухоженный вид, новые тротуары, бордюры. Перемены следует ожидать жителям домов с улицы Авторемонтной, 41 и Курортной, 53.