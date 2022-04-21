Шины от машины: как правильно выбросить опасный сезонный мусор

«При обнаружении шин в баках или на контейнерной площадке транспортировщик не имеет права их забирать, поэтому к погрузке в мусоровоз они не принимаются. Если покрышки уже оказались на КП частного сектора, для наведения порядка нужно обращаться в местную администрацию, если площадка во дворе многоэтажек, то в управляющую компанию», — рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».