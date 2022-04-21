Шины от машины: как правильно выбросить опасный сезонный мусор

«Тюменское экологическое объединение» напоминает: на контейнерной площадке шинам не место — они не считаются твёрдыми коммунальными отходами.
Отработанные покрышки относятся к отходам четвёртого класса опасности. Сложный химический состав не даёт отслужившей покрышке разлагаться в природных условиях до 150 лет, при этом она выделяет токсичные вещества. Именно поэтому их запрещено захоранивать на полигонах и, конечно, ни в коем случае нельзя оставлять на контейнерной площадке.
«При обнаружении шин в баках или на контейнерной площадке транспортировщик не имеет права их забирать, поэтому к погрузке в мусоровоз они не принимаются. Если покрышки уже оказались на КП частного сектора, для наведения порядка нужно обращаться в местную администрацию, если площадка во дворе многоэтажек, то в управляющую компанию», — рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
Что же делать с покрышками?
Например, колеса можно сдать компании «Экостэп-Тюмень» (г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 31а, ст. 10) или оставить в шинном магазине, оплатив их утилизацию. Также можно попробовать продать колеса, если они годные к эксплуатации. Действие программ и их условия необходимо уточнять в месте приема шин.