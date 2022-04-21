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РЭО создал площадку для поиска российского оборудования по обращению с ТКО

21 апреля 13:48
Фото: reo.ru
Российский экологический оператор (РЭО) подготовил перечень производителей отечественного оборудования в рамках работы по импортозамещению в отрасли обращения с отходами. По словам гендиректора ППК "РЭО" Дениса Буцаева, проект "Знай Наших" станет общей площадкой по поиску технологий для инвесторов отрасли.

Благодаря этой площадке предприятия, выпускающие российские станки для индустрии обращения с ТКО, получат возможность найти новых клиентов и расширить рабочие контакты, передает телеканал “360”.

По словам Дениса Буцаева, в этот реестр вошли 60 производителей российского оборудования для транспортировки, сбора и накопления, обработки, утилизации, термического обезвреживания и размещения отходов. Он отметил, что больше всего таких компаний представлено в категории “Утилизация”. Буцаев добавил, что площадка позволит производителям бесплатно рекламировать свою продукцию, а инвесторам — найти альтернативы импортному оборудованию.

Перечень указанных производителей будет размещен на сайте Российского экологического оператора в специальном разделе “Знай Наших”.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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