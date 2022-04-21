РЭО создал площадку для поиска российского оборудования по обращению с ТКО

По словам Дениса Буцаева, в этот реестр вошли 60 производителей российского оборудования для транспортировки, сбора и накопления, обработки, утилизации, термического обезвреживания и размещения отходов. Он отметил, что больше всего таких компаний представлено в категории “Утилизация”. Буцаев добавил, что площадка позволит производителям бесплатно рекламировать свою продукцию, а инвесторам — найти альтернативы импортному оборудованию.