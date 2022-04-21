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Полиция задержала группу тюменцев из-за подозрения в обороте наркотиков

21 апреля 06:01
Фото: «Наш Город»
Вечером 20 апреля в Тюмени правоохранители задержали и обыскали группу горожан недалеко от ТРЦ «Гудвин». В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» пояснили, что задержание и обыск связаны с подозрением в обороте наркотиков.
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Полиция

Вчера около 12-ти часов ночи на улице Советской, рядом с торговым центром «Гудвин» были замечены автомобили полиции и кинологической службы.

Фото: «Наш Город»

«Проводилось мероприятие по пресечению оборота наркотических веществ»,объяснили редакции в пресс-службе тюменской полиции.

Сотрудники регионального УМВД задержали группу молодых людей и обыскали их. К мероприятию также привлекли кинологов со служебными собаками.

В Тюмени в наркотическом опьянении задержаны сразу несколько водителей
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Правоохранители в Тюмени сталкиваются с темой наркотиков не только на улицах города, но и на дорогах. Так, утром 5 апреля автоинспекторы остановили трех водителей, которые находились в состоянии наркотического опьянения.

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#Новости#Полиция#Наркотики#Тюмень#Анна Доронина#Общество
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