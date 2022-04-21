Полиция задержала группу тюменцев из-за подозрения в обороте наркотиков

Вчера около 12-ти часов ночи на улице Советской, рядом с торговым центром «Гудвин» были замечены автомобили полиции и кинологической службы.
«Проводилось мероприятие по пресечению оборота наркотических веществ»,объяснили редакции в пресс-службе тюменской полиции.
Сотрудники регионального УМВД задержали группу молодых людей и обыскали их. К мероприятию также привлекли кинологов со служебными собаками.
Правоохранители в Тюмени сталкиваются с темой наркотиков не только на улицах города, но и на дорогах. Так, утром 5 апреля автоинспекторы остановили трех водителей, которые находились в состоянии наркотического опьянения.