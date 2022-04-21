Полицейский из Тюменской области сбил насмерть двух человек. Его осудили на 3 года

«Как стало известно из приговора, около 17 часов 25 минут 22 декабря 2020 года Михайлов на личном автомобиле NISSAN NOTE, проезжая по улице Энергетиков в Заводоуковске (в направлении села Упорово), превысил скорость в условиях ограниченной видимости и на нерегулируемом пешеходном переходе не заметил женщину и девушку»сообщили в ведомстве.