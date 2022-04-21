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Полицейский из Тюменской области сбил насмерть двух человек. Его осудили на 3 года

21 апреля 11:25
Фото: 1Mi
Тюменского полицейского Дениса Михайлова 1996 года рождения осудили на 3,5 года заключения за ДТП, в котором скончались два человека. Инцидент произошел 22 декабря в Заводоуковске, отмечает пресс-служба судов Тюменской области.

Более того, он должен выплатить родственникам погибших 2 млн рублей.

«Как стало известно из приговора, около 17 часов 25 минут 22 декабря 2020 года Михайлов на личном автомобиле NISSAN NOTE, проезжая по улице Энергетиков в Заводоуковске (в направлении села Упорово), превысил скорость в условиях ограниченной видимости и на нерегулируемом пешеходном переходе не заметил женщину и девушку»сообщили в ведомстве.

Водитель экстренно затормозил, но удар оказался сильным. Девушка скончалась на месте, её мама умерла в лечебном учреждении.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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