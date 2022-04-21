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Одноклассники запустили поиск друзей по никнеймам из других соцсетей

21 апреля 15:34
Фото: Одноклассники
Социальная сеть Одноклассники запустила возможность указывать в аккаунте название своего профиля из других соцсетей и мессенджеров.

Никнеймы будут учитываться во внутреннем поиске соцсети, что позволит легко находить интересных авторов и друзей, с которыми пользователь привык общаться на других платформах.

Теперь для поиска нужного человека необязательно вводить имя, фамилию или применять фильтры — результаты поиска по никнейму пользователей сразу покажут нужный профиль. Для того, чтобы добавить никнейм из других социальных сетей, пользователю нужно зайти в настройки профиля в раздел «Другие профили» и указать никнеймы из Twitter, TikTok, ВКонтакте, Telegram, Viber и WhatsApp. В разделе «другое» пользователи также смогут указать имя из любой другой популярной платформы.

В марте рост регистраций новых пользователей в ОК превысил 66%, а количество восстановлений профиля — 36%. После регистрации новые пользователи создали свыше 4,3 миллиона дружб. Кроме того, пользователи ОК стали активнее подписываться на страницы знаменитостей. Суммарная аудитория профилей и групп популярных людей в ОК в марте превысила 8 миллионов подписчиков.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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