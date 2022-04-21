На центральных улицах Тюмени появится больше платных парковок

«В рамках второго этапа создания единого парковочного пространства платные машиноместа появятся на улицах Ленина, Республики, Первомайской, Орджоникидзе, Советской, Герцена, Свердлова, Тургенева, Ямской, Осипенко, Челюскинцев, Ирбитской, Луначарской, Елецкой. Также парковка будет платной на берегу Туры, в районе домов № 15 по ул. Товарное шоссе и № 40 и № 48 по ул. Первомайской», — пояснили изданию в департаменте дорожной инфраструктуры.