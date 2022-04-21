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На центральных улицах Тюмени появится больше платных парковок

21 апреля 08:56
Фото: телеграм-канал Руслан Кухарук
Тюменские власти планируют реализовать второй этап по организации платных парковок. Места для автомобилей станут платными на некоторых центральных улицах города. Реализацию начнут после того, как появится источник финансирования, сообщает «РБК Тюмень».
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Тюмень

«В рамках второго этапа создания единого парковочного пространства платные машиноместа появятся на улицах Ленина, Республики, Первомайской, Орджоникидзе, Советской, Герцена, Свердлова, Тургенева, Ямской, Осипенко, Челюскинцев, Ирбитской, Луначарской, Елецкой. Также парковка будет платной на берегу Туры, в районе домов № 15 по ул. Товарное шоссе и № 40 и № 48 по ул. Первомайской», — пояснили изданию в департаменте дорожной инфраструктуры.

Первый этап уже позади: во время его реализации создали 13 парковочных зон, которые способны вместить более 1,5 тысячи автомобилей. Ко второму этапу приступят, как только найдут финансирование.

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Напомним, 11 апреля мэр Тюмени Руслан Кухарук внес изменения в правила пользования платными машиноместами. Глава города подписал постановление, согласно которому многодетные семьи могут пользоваться всеми парковками бесплатно.

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