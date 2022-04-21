Квартал На Московском будет введен раньше срока

Если говорить о динамике строительства, то все дома первой очереди уже достигли своих высот, полностью завершены монолитные работы. Подходят к концу работу по возведению стен и перегородок.
Ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей, монтажу окон. Выполнено подведение всех наружных инженерных сетей.В планах на май работы по подготовке квартир к черновой отделке, установка крышных газовых котельных, а также монтаж лифтового оборудования.
В ближайшее время начнутся подготовительные работы по благоустройству территории. Проект расположен вблизи Московского тракта, в южной части Тюмени (Тюменская слобода). В 2023-2024 годах у планируется строительство развязки на пересечении Московского тракта и ул. С. Джанбровского.
В пешей доступности уже есть все необходимые объекты социальной инфраструктуры: детский сад, школа, поликлиника, магазины и рестораны. Одной из особенностей проекта является лесной массив, который находится внутри квартала На Московском.
Пешеходная аллея в окружении взрослых деревьев станет отличным местом для отдыха и досуга в любое время года.
На сегодняшний день, в продаже осталось всего 68 квартир, преимущественно одно- и двухкомнатные квартиры.Высокие потолки в каждой квартире (от 2,75 м. до 3,05 м.), большие окна (2,4 * 1,7 м.), просторные кухни-гостиные, полностью витражное остекление балконов, сквозные входные группы и безопасный двор — всё это и есть квартал На Московском.
При покупке квартиры сейчас для каждого покупателя — кладовая в подарок.Подобрать удобную планировку или получить консультацию по расчету ипотеки можно в офисе продаж по адресу - ул. С. Джанбровского, 17 или по телефону 66-71-88.