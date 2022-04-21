Квартал На Московском будет введен раньше срока

На сегодняшний день, в продаже осталось всего 68 квартир, преимущественно одно- и двухкомнатные квартиры.Высокие потолки в каждой квартире (от 2,75 м. до 3,05 м.), большие окна (2,4 * 1,7 м.), просторные кухни-гостиные, полностью витражное остекление балконов, сквозные входные группы и безопасный двор — всё это и есть квартал На Московском.