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Квартал На Московском будет введен раньше срока

21 апреля 05:45
Фото: создатели.рф
Девелоперская компания «Создатели» активно продолжает строительство квартала и планирует ввести дом ранее озвученного срока на 6 месяцев. Строительство квартала На Московском ведется при финансовой поддержке ПАО «Сбербанк».

Покупатели квартир квартала На Московском получат ключи в конце 2022 г.

Если говорить о динамике строительства, то все дома первой очереди уже достигли своих высот, полностью завершены монолитные работы. Подходят к концу работу по возведению стен и перегородок.

Ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей, монтажу окон. Выполнено подведение всех наружных инженерных сетей.В планах на май работы по подготовке квартир к черновой отделке, установка крышных газовых котельных, а также монтаж лифтового оборудования.

Фото: создатели.рф

В ближайшее время начнутся подготовительные работы по благоустройству территории. Проект расположен вблизи Московского тракта, в южной части Тюмени (Тюменская слобода). В 2023-2024 годах у планируется строительство развязки на пересечении Московского тракта и ул. С. Джанбровского.

В пешей доступности уже есть все необходимые объекты социальной инфраструктуры: детский сад, школа, поликлиника, магазины и рестораны. Одной из особенностей проекта является лесной массив, который находится внутри квартала На Московском.

Пешеходная аллея в окружении взрослых деревьев станет отличным местом для отдыха и досуга в любое время года.

На сегодняшний день, в продаже осталось всего 68 квартир, преимущественно одно- и двухкомнатные квартиры.Высокие потолки в каждой квартире (от 2,75 м. до 3,05 м.), большие окна (2,4 * 1,7 м.), просторные кухни-гостиные, полностью витражное остекление балконов, сквозные входные группы и безопасный двор — всё это и есть квартал На Московском.

При покупке квартиры сейчас для каждого покупателя — кладовая в подарок.Подобрать удобную планировку или получить консультацию по расчету ипотеки можно в офисе продаж по адресу - ул. С. Джанбровского, 17 или по телефону 66-71-88.

#Новости#Недвижимость#Дом#Строительство#Квартиры#Тюмень#Максим Карпиков#Город
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