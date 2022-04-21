Институты ТюмГУ знакомятся с абитуриентами

Школа исследований окружающей среды и общества (Антропошкола) будет встречать абитуриентов в 12.00 в корпусе по ул. Пржевальского, 37/1.
Институт государства и права готов пообщаться со школьниками и их родителями в 11.30. Место встречи: ул. Ленина, 38.
Институт психологии и педагогики ждет выпускников школ и колледжей в 14.00 по адресу: ул. Проезд 9 Мая, 5. А в 15.00 здесь будут встречать поступающих в магистратуру.
В 14.00 двери для любителей фитнеса и спорта откроет Институт физической культуры (ул. Пржевальского, 37/1).
В 16.00 с поступающими в бакалавриат познакомятся в Школе перспективных исследований (SAS) по адресу: ул. 8 Марта, 2, к. 1.