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Институты ТюмГУ знакомятся с абитуриентами

21 апреля 06:45
Фото: сайт utmn.ru
В Тюменском госуниверситете всегда рады очным встречам с абитуриентами. В субботу, 23 апреля, День открытых дверей пройдет сразу в нескольких институтах.

Школа исследований окружающей среды и общества (Антропошкола) будет встречать абитуриентов в 12.00 в корпусе по ул. Пржевальского, 37/1.

Институт государства и права готов пообщаться со школьниками и их родителями в 11.30. Место встречи: ул. Ленина, 38.

Институт психологии и педагогики ждет выпускников школ и колледжей в 14.00 по адресу: ул. Проезд 9 Мая, 5. А в 15.00 здесь будут встречать поступающих в магистратуру.

В 14.00 двери для любителей фитнеса и спорта откроет Институт физической культуры (ул. Пржевальского, 37/1).

В 16.00 с поступающими в бакалавриат познакомятся в Школе перспективных исследований (SAS) по адресу: ул. 8 Марта, 2, к. 1.

Предварительная регистрация на все события доступна по ссылке.

#Новости#Максим Карпиков#Город
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