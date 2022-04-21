Губернатор Тюменской области сможет избираться более двух сроков подряд

Ранее губернатор региона мог избираться не более двух раз подряд, но одобренные сегодня поправки эту норму изменили. Теперь глава Тюменской области имеет право переизбираться неограниченное количество раз. Более того, теперь горожане не смогут уволить губернатора.
Согласно поправкам, упраздняется институт отзыва губернатора Тюменской области избирателями. Эту норму признали как утратившей силу.
Положительно отреагировали на предложенные изменения 36 депутатов, еще трое проголосовали против этих поправок. Никто из парламентариев не воздержался от ответа.
Данные изменения помогут привести региональное законодательство в норму в соответствии с федеральным.