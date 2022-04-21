nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

билайн: «близкими людьми» чаще всего делятся в 36-45 лет

21 апреля 12:39
Фото: пресс-служба "Билайна"
билайн проанализировал, как абоненты используют тариф «Близкие люди». Он дает возможность делиться с семьей и друзьями приобретенными гигабайтами мобильного интернета и минутами голосовой связи.

По данным оператора, в 60% случаев ответственными за связь в семье являются мужчины, в 40% – женщины. Абоненты, которые делятся тарифным планом с членами семьи и друзьями, получают возможность контролировать только один счет, не переживая за то, что у ребенка или пожилого родственника закончатся средства на балансе, и тот не сможет воспользоваться связью.

Чаще всего тариф «Близкие люди» выбирают клиенты от 36 до 45 лет – среди абонентов их доля составляет 40%. Меньше всего – приблизительно по 2% – тариф используют молодежь в возрасте от 21 до 25 лет, а также пожилые люди от 66 до 70 лет.

В половине случаев пользователи предпочитают делиться своими гигабайтами и минутами с одним человеком. Две дополнительные сим-карты к тарифу подключают 30% пользователей, три сим-карты – 15%. При этом связь внутри группы номеров остается бесплатной после исчерпания пакета, что позволяет оставаться на связи с близкими в любой ситуации.

Большинство абонентов (91%) тарифа активно используют и интернет, и голосовую связь. За счет того, что подключение дополнительного номера к тарифному плану стоит меньше, чем отдельный тариф, вся семья может пользоваться одним пакетом услуг и экономить на связи.

Подробнее об услуге «Семья в билайне» можно узнать на сайте – https://tyumenskaya-obl.beeline.ru/customers/products/blizkie-lyudi/.

#Новости#Александр Мязин#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25