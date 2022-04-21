Абрамченко: РЭО готовит новые программы по проекту «Экономика замкнутого цикла»

Зампредседателя Правительства РФ Виктория Абрамченко рассказала, что речь идет о строительной, сельскохозяйственной и других отраслях.
Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев отметил участие в работе над программами Минсельхоза, Минпромторга, Минстроя. По его словам, задача разрабатываемых проектов — широкое применение вторичного сырья и получение альтернативного топлива из отходов, пишет 360tv.ru.
Нынешние условия требуют масштабного применения вторсырья, подчеркнул Буцаев. Это благотворно скажется не только на экономике, но и на экологии.
В свою очередь, вице-премьер Виктория Абрамченко во время совещания по реализации госпроекта «Экономика замкнутого цикла» рассказала о полной готовности планов Минпромторга и Минстроя. Заканчивается работа над отраслевым планом по применению вторсырья от Минсельхоза. Он сказала, что утвердить эти важные документы следует уже летом текущего года.
По словам Абрамченко, вторсырье — это «огромное количество полезных для экономики ресурсов». Например, отходы сельхозпроизводства могут служить удобрениями, а то, что выбрасывается в строительной отрасли, можно использовать для изготовления отделочных материалов или ремонта дорог.