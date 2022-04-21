Абрамченко: РЭО готовит новые программы по проекту «Экономика замкнутого цикла»

В свою очередь, вице-премьер Виктория Абрамченко во время совещания по реализации госпроекта «Экономика замкнутого цикла» рассказала о полной готовности планов Минпромторга и Минстроя. Заканчивается работа над отраслевым планом по применению вторсырья от Минсельхоза. Он сказала, что утвердить эти важные документы следует уже летом текущего года.