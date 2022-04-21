nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Абрамченко: РЭО готовит новые программы по проекту «Экономика замкнутого цикла»

21 апреля 12:27
Фото: https://reo.ru/
Российский экологический оператор и профильные ведомства разрабатывают 4 программы по масштабному использованию вторсырья. Работа ведется в рамках национального проекта «Экономика замкнутого цикла».

Зампредседателя Правительства РФ Виктория Абрамченко рассказала, что речь идет о строительной, сельскохозяйственной и других отраслях.

Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев отметил участие в работе над программами Минсельхоза, Минпромторга, Минстроя. По его словам, задача разрабатываемых проектов — широкое применение вторичного сырья и получение альтернативного топлива из отходов, пишет 360tv.ru.

Нынешние условия требуют масштабного применения вторсырья, подчеркнул Буцаев. Это благотворно скажется не только на экономике, но и на экологии.

В свою очередь, вице-премьер Виктория Абрамченко во время совещания по реализации госпроекта «Экономика замкнутого цикла» рассказала о полной готовности планов Минпромторга и Минстроя. Заканчивается работа над отраслевым планом по применению вторсырья от Минсельхоза. Он сказала, что утвердить эти важные документы следует уже летом текущего года.

По словам Абрамченко, вторсырье — это «огромное количество полезных для экономики ресурсов». Например, отходы сельхозпроизводства могут служить удобрениями, а то, что выбрасывается в строительной отрасли, можно использовать для изготовления отделочных материалов или ремонта дорог.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25