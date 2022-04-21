69% пользователей считают, что общаться в интернете проще, чем в реальной жизни

В ответ на подобные сообщения лишь 14% продолжают диалог. 77% пользователей отвечают молчанием, и 9% действуют по-разному в зависимости от ситуации, поэтому затрудняются с ответом. Причем мужчины активнее вступают в переписку по сравнению с женщинами (21% против 7%). Среди тех, кто продолжает диалог, 32% пытаются донести до собеседника, что это неприемлемо, и 19% выражают гнев и негодование — особенно часто это делают женщины (45% против 28% мужчин). Превратить неловкость в шутку пытаются 28%, а перейти на вежливый диалог — 29%. Интересно, что именно мужчины больше пытаются переводить разговор в шуточное русло или просто вежливый диалог (32% мужчин против 28% женщин).