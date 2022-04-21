17,8 млн рублей заработала самая богатая жена тюменского депутата

Сам Сергей Романов за 2021 год заработал более 9 млн рублей, а доход его жены за тот же период составил почти 18 млн рублей. В пользовании у женщины квартира и машиноместо в Испании, а также квартира в Тайланде. На супругу записаны два автомобиля — ВMW Х5 и ВMW Х6.
В индивидуальной собственности тюменки числятся четыре машиноместа в России. Сам Романов владеет земельным участком, двумя садовыми домами, квартирой в Тайланде и другими объектами недвижимости.
Второе место по задекларированному доходу заняла жена Алексея Салмина. В 2021 году женщина успела заработать 5 млн 925 тысяч рублей. Среди её собственности есть доля в жилом доме на Кипре, один земельный участок, 7 жилых домов в России, 2 квартиры. Она ездит на автомобиле «RANGE ROVER VELAR». Её муж за год получил 49 млн 379 тысяч рублей.
Последнее место в ТОП-3 богатых супругов депутатов заняла жена Николая Руссу. Её доход составил 5 млн 655 тысяч рублей. В собственности у неё машины «Мерседес Бенц GLE 4504M», а также земельный участок, жилой дом, квартира в Германии и в России.