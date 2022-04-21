17,8 млн рублей заработала самая богатая жена тюменского депутата

Сам Сергей Романов за 2021 год заработал более 9 млн рублей, а доход его жены за тот же период составил почти 18 млн рублей. В пользовании у женщины квартира и машиноместо в Испании, а также квартира в Тайланде. На супругу записаны два автомобиля — ВMW Х5 и ВMW Х6.