nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

17,8 млн рублей заработала самая богатая жена тюменского депутата

21 апреля 07:05
Фото: 1Mi
Депутаты Тюменской областной Думы отчитались о доходах. В декларации, размещенной на сайте думы, указан заработок парламентариев и их супругов. Самой богатой стала жена депутата Сергея Романова. Среди мужей максимальный доход зарегистрирован у супруга Галины Резяповой.
Сюжет
Тюмень

Сам Сергей Романов за 2021 год заработал более 9 млн рублей, а доход его жены за тот же период составил почти 18 млн рублей. В пользовании у женщины квартира и машиноместо в Испании, а также квартира в Тайланде. На супругу записаны два автомобиля — ВMW Х5 и ВMW Х6.

В индивидуальной собственности тюменки числятся четыре машиноместа в России. Сам Романов владеет земельным участком, двумя садовыми домами, квартирой в Тайланде и другими объектами недвижимости.

Игорь Нак стал самым состоятельным депутатом Тюменской облдумы
Узнать подробнее

Второе место по задекларированному доходу заняла жена Алексея Салмина. В 2021 году женщина успела заработать 5 млн 925 тысяч рублей. Среди её собственности есть доля в жилом доме на Кипре, один земельный участок, 7 жилых домов в России, 2 квартиры. Она ездит на автомобиле «RANGE ROVER VELAR». Её муж за год получил 49 млн 379 тысяч рублей.

Последнее место в ТОП-3 богатых супругов депутатов заняла жена Николая Руссу. Её доход составил 5 млн 655 тысяч рублей. В собственности у неё машины «Мерседес Бенц GLE 4504M», а также земельный участок, жилой дом, квартира в Германии и в России.

Материалы по теме
Депутаты Тюменской облдумы приняли закон «О тишине» в квартирах и домахЗа первый квартал депутатам гордумы поступило более 500 обращений от тюменцевТюменская облдума досрочно прекратит полномочия погибшего депутата
#Новости#Доходы#Декларация о доходах#Депутаты#Тюмень#Анна Доронина#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25