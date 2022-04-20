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«Зонтичное» поручительство Корпорации МСП помогает бизнесу получать кредиты

20 апреля 10:48
Фото: piqsels.com
Российские банки выдали представителям малого и среднего предпринимательства 18 млрд рублей в качестве кредитов, обеспеченных поручительством Корпорации МСП. Данная информация касается первого квартала текущего года.

Сообщается, что кредиты под поручительство МСП получили 1500 компаний и ИП. Общее число работающих на этих предприятиях людей — примерно 24 000 человек, пишет ria.ru.

Чаще всего бизнесмены обращались в банки за кредитами для пополнения оборотных средств. На это пошло 15 млрд рублей. 99% обратившихся в банки — представители малого и микробизнеса.

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что «зонтичный» механизм позволяет бизнесу получить кредит на более выгодных условиях. Банки, видя гарантии от МСП, понимают, что деньги не пропадут, и более охотно кредитуют малый и средний бизнес.

По статистике Корпорации МСП, лидируют в выдаче кредитов под обеспечение корпорации Краснодарский край, Крым и столица Российской Федерации. Самые кредитуемые отрасли — торговля, сельское хозяйство, обрабатывающее производство, транспорт и строительство.

Сбербанк выдал наибольшее количество таких кредитов (763) на общую сумму 8,16 млрд рублей. В то же время Альф-Банк выдавал займы под самую низкую ставку — 10,79% годовых.

Среди компаний, воспользовавшихся «зонтичным» механизмом, — «Цифровые привычки». Этому оператору финансово-технических решений выделили 10 млн рублей. Альфа-Банк кредитовал компанию «АлОрто» на 6 млн рублей, поручительство МСП составило 3 млн.

Напомним: механизм «зонтичного» поручительства запущен Корпорацией МСП в сентябре минувшего года. Курирует проект первый вице-премьер Андрей Белоусов.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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