В Ялуторовске приготовят мега-яичницу из 1500 яиц

Как сообщают на официальной странице VK Visit Tyumen, помимо приготовления мега-яичницы, тюменцев ждут и другие развлекательные мероприятия. Народные гуляния пройдут на нескольких площадках.
На Сретенской площади запланирована работа гастрономических локаций, посад мастеров, выставка-продажа уникальных авторских изделий декоративно-прикладного творчества, брендовых сувениров и милых вещиц на любой вкус. Также все желающие смогут угоститься чаем из самого большого кованого медного самовара в России.
Здесь же пройдет посвящение в блинопёки, мастер-класс по выпеканию метрового блина и, конечно, его дегустация.
На площадке у Сретенского собора организуют фольклорно-этнографическое пространство под открытым небом, где в интерактивном формате можно будет познакомиться с бытом, обычаями, традициями, обрядами и творчеством казаков.
На центральной сценической площадке запланированы хороводы, песни, пляски, игры и концертные выступления российского ансамбля «Цветень».
Напомним, праздник «Красная горка» впервые был проведен в Тюмени в 2017 году. Последние два года мероприятие не проводили из-за коронавирусных ограничений.
Ранее «Наш Город» писал о том, что в Ялуторовске в этом году отказались выпекать большой блин из-за риска ухудшения эпидемиологической обстановки. Мероприятие должно было пройти 5 марта.
А 16 апреля блинопеки в Аргентине побили мировой рекорд Гиннесса, приготовив жареный пирог диаметром около 5 метров. На продукт ушло 1199 кг муки и 1599 кг растопленного жира.