В Тюменской области автослесари, хирурги и каменщики могут зарабатывать 100 000 руб

На большую зарплату может рассчитывать разработчик Java уровня middle. На удалёнке предлагают от 200 000 в месяц. Необходимы навыки использования Spring Framework и умение работать с SQL-запросами.
Автослесарю в тюменском СТО предлагают до 120 000 за шестидневную неделю. Хирургу и анестезиологу-реаниматологу в Областной больнице №20 села Уват предлагают работать за 110 000 в месяц.
Асфальтоукладчик может рассчитывать на 100 000 в месяц, при этом необходим опыт работы с пультом Moba 2 и права категории B, C, D, E.