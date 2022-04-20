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В Тюменской области автослесари, хирурги и каменщики могут зарабатывать 100 000 руб

20 апреля 11:29
Фото: 1Mi
Автослесарь, оператора асфальтоукладчика, хирург и каменщик могут зарабатывать в Тюменской области от 100 000 рублей в месяц, сообщает «Зарплата.ру». Сервис изучил новые вакансии и отметил высокооплачиваемые профессии.

На большую зарплату может рассчитывать разработчик Java уровня middle. На удалёнке предлагают от 200 000 в месяц. Необходимы навыки использования Spring Framework и умение работать с SQL-запросами.

Автослесарю в тюменском СТО предлагают до 120 000 за шестидневную неделю. Хирургу и анестезиологу-реаниматологу в Областной больнице №20 села Уват предлагают работать за 110 000 в месяц.

Асфальтоукладчик может рассчитывать на 100 000 в месяц, при этом необходим опыт работы с пультом Moba 2 и права категории B, C, D, E.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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