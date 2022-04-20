В тюменских магазинах появились пасхальные куличи от местных кондитеров

Как рассказала Наш Город, начальник отдела реализации ОАО «Тюменский хлебокомбинат» Наталья Папян, хлебопеки в этом году предлагают тюменцам пасхальную выпечку, приготовленную по традиционному рецепту — с вызреванием теста в течение 4 часов. На протяжении нескольких лет кондитеры «Тюменского хлебокомбината» не изменяют правилам и выпекают кексы по старинным русским рецептам.
Пасхальное лакомство хлебопеки выпустят как в обычной упаковке из пленки, так и в специальной подарочной расфасовке по 100, 300 и 500 граммов, украшенной символами Пасхи.
По словам Натальи Папян, пасхальная выпечка от Тюменского хлебокомбината поступит в продажу во все торговые сети региона. Также куличи будут отправлены на реализацию в магазины Тобольска. Ишима, Талицы, Заводоуковска и других городов. Традиционно вся пасхальная продукция будет освящена.
Готовятся к Пасхе и кондитеры хлебокомбината «Абсолют». По словам сотрудников отдела продаж предприятия, первая партия куличей отправлена сегодня в магазины «Магнит», «Бристоль», «Абсолют». Также пасхальные кексы появятся в ближайшее время на столах и в детских садах.
В ассортименте — 100, 150 и 300-граммовые лакомства с изюмом и цукатами, украшенные белым шоколадом и традиционной аббревиатурой ХВ.
Также, как и на Тюменском хлебокомбинате вся праздничная выпечка хлебокомбината «Абсолют» будет освящена.