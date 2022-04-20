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В тюменских магазинах появились пасхальные куличи от местных кондитеров

20 апреля 06:50
Фото: bryansknovosti.ru
Первые партии пасхальных куличей от тюменские кондитеров поступили сегодня в продажу в торговые сети областной столицы. Прилавки магазинов пополнились праздничной выпечкой с цукатами, изюмом и белым шоколадом весом от 100 до 500 граммов.

Как рассказала Наш Город, начальник отдела реализации ОАО «Тюменский хлебокомбинат» Наталья Папян, хлебопеки в этом году предлагают тюменцам пасхальную выпечку, приготовленную по традиционному рецепту — с вызреванием теста в течение 4 часов. На протяжении нескольких лет кондитеры «Тюменского хлебокомбината» не изменяют правилам и выпекают кексы по старинным русским рецептам.

Пасхальное лакомство хлебопеки выпустят как в обычной упаковке из пленки, так и в специальной подарочной расфасовке по 100, 300 и 500 граммов, украшенной символами Пасхи.

По словам Натальи Папян, пасхальная выпечка от Тюменского хлебокомбината поступит в продажу во все торговые сети региона. Также куличи будут отправлены на реализацию в магазины Тобольска. Ишима, Талицы, Заводоуковска и других городов. Традиционно вся пасхальная продукция будет освящена.

Готовятся к Пасхе и кондитеры хлебокомбината «Абсолют». По словам сотрудников отдела продаж предприятия, первая партия куличей отправлена сегодня в магазины «Магнит», «Бристоль», «Абсолют». Также пасхальные кексы появятся в ближайшее время на столах и в детских садах.

В ассортименте — 100, 150 и 300-граммовые лакомства с изюмом и цукатами, украшенные белым шоколадом и традиционной аббревиатурой ХВ.

Также, как и на Тюменском хлебокомбинате вся праздничная выпечка хлебокомбината «Абсолют» будет освящена.

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