В Тюмени продают по рублю четыре объекта культурного наследия

По данным регионального комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия, новых владельцев, готовых вложиться в ремонт и реставрацию зданий ждут жилые дома, расположенные по адресам ул. Орловская, 29; ул. Самарская, 17, а также дом В. Ф. Аверкиева на улице Камышинской, 24 и дом жилой из состава усадьбы крестьянина Д. Т. Горбунова на улице Володарского, 29.