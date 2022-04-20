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В Тюмени продают по рублю четыре объекта культурного наследия

20 апреля 07:56
Фото: tumentoday.ru
В Тюмени выставлены на продажу четыре объекта культурного наследия. Начальная стоимость каждого из них составляет 1 рубль. Настолько низкая цена связана с их неудовлетворительным состоянием.
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Тюмень

По данным регионального комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия, новых владельцев, готовых вложиться в ремонт и реставрацию зданий ждут жилые дома, расположенные по адресам ул. Орловская, 29; ул. Самарская, 17, а также дом В. Ф. Аверкиева на улице Камышинской, 24 и дом жилой из состава усадьбы крестьянина Д. Т. Горбунова на улице Володарского, 29.

Все объекты находятся в муниципальной собственности и планируются к реализации через приватизацию, — пишет Тюменская область сегодня.

Ранее «Наш Город» сообщал о том, что в Тобольске выставили на торги жилой особняк, возведенный в стиле классицизма в конце 18 столетия. Начальная его цена также составила 1 рубль.

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#Новости#Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия#Торги#Тюмень#Объекты культурного наследия#Аукцион#Валентина Бурнашева#Экономика
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