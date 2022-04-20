Тюменские рестораны открывают летние веранды: самое сложное время позади

Год назад лучшим кафе в категории «свыше 30 мест» выбрали ресторан грузинской кухни «Гостидзе» на улице Республики, 51. На данный момент этого ресторана нет, на его месте открыли заведение «DOM». Однако оба общепита относятся к ООО «Континент». Там же до 2020 года работал ресторан-бар «ЧАIКА», принадлежавший этой фирме.