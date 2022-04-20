Тюменские рестораны открывают летние веранды: самое сложное время позади

Большинство жителей Тюмени летом предпочитают сидеть в ресторанах на верандах. В особенно жаркие дни именно эти места занимают первыми. Такую тенденцию поняли местные кофейни и кафе, оборудовав летние площадки.
Какие именно рестораны откроют террасы в этом сезоне — пока неизвестно. Но как минимум 15 заявок городская администрация уже рассмотрела и одобрила. Подробный список будет опубликован на портале «Тюмень — наш дом» уже в начале мая.
В прошлом году летние веранды открыли сразу 90 заведений. Также проводился конкурс «Лучшее летнее кафе в Тюмени в 2021 году». Победителей выбирали в трех категориях по количеству посадочных мест и в одной — по расположению на крыше или террасе.
Год назад лучшим кафе в категории «свыше 30 мест» выбрали ресторан грузинской кухни «Гостидзе» на улице Республики, 51. На данный момент этого ресторана нет, на его месте открыли заведение «DOM». Однако оба общепита относятся к ООО «Континент». Там же до 2020 года работал ресторан-бар «ЧАIКА», принадлежавший этой фирме.
Пик выручки «Континента» пришелся на 2021 год — тогда компания заработала более 22 миллионов рублей. А самым неприбыльным для организации, как и для многих других заведений, оказался 2020 пандемийный год. Летом того года владельцам пришлось даже закрыть популярный среди тюменцев ресторан «ЧАIКА».
Фирмой руководит Наталья Волкова, она же является бенефициаром. ООО «Континент» пользуется государственной поддержкой. В 2020 году общая сумма субсидий и грантов составила почти 224 тысячи рублей. В 2021 году компания получила поддержку от ФНС России в размере более 102 тысяч рублей.
Ресторан грузинской кухни «DOM» позиционирует себя как уютное место. Сейчас ведутся активные работы по обустройству летней веранды и территории заведения. После того, как ремонт террасы будет закончен, компания начнет принимать тюменцев на летней площадке.
В категории «16-30 посадочных мест» победила «Кофейня» ООО «Максим-Кофейни» на улице Республики, 24/Семакова, 19. Филиал сети гастрокофеен здесь каждый год устанавливает шатер и места для посетителей. Руководителем числится Вячеслав Буторин, а бенефициаром — Лариса Невидайло.
«Максим-Кофейни» — одна из самых богатых компаний Тюмени, которая принимает гостей на летней веранде. За 2021 год организация выручила почти 137 миллионов рублей. 2020 год для фирмы тоже стал трудным — значительно упали доходы и выручка, но уже в 2021 году удалось восстановить финансовый уровень прошлых лет.
Самым прибыльным для сети кофеен стал 2019 год. Тогда выручка составляла 159 миллионов рублей, а доходы — 159,6 миллионов рублей. Компания каждый год выступает поставщиком питания, обслуживает мероприятия. Например, в 2019 году фирма была допущена к обслуживанию питанием для нужд Тюменской облдумы.
Так же, как и «Континент», ООО «Максим-Кофейни» пользуется господдержкой. В 2020 году выделено субсидий и грантов на почти 3 миллиона рублей, а в 2021 году — 1 миллион 138 тысяч рублей.
В прошлогоднем конкурсе лучшим в категории «до 15 посадочных мест» стал ресторан «Green House» компании «Омега» на улице Н. Федорова, 9. На территории бутик-отеля Green House есть летние террасы, которые работают каждый сезон.
Организацией руководит Евгений Шкляев, он же бенефициар. В 2021 году ресторан выручил более 109 миллионов рублей, а в 2020 — только 75 миллионов рублей. Для сравнения: в 2019 году выручка фирмы составляла 98,6 миллионов рублей.
Финансовая поддержка государства потребовалась ООО «Омега» в 2020 и 2021 годах. С мая по июль первого года пандемии компания получила 631 тысячу рублей субсидий и грантов, а также финансирование на возвратной основе в размере 7%.
Лучшим летним кафе на крышах, балконах и террасах в 2021 году признали ресторан «Мята», принадлежащий ООО «Отель сервис». Панорамный ресторан расположен на крыше отеля «Евразия» по улице Советской, 20. Им управляет Сергей Иваненко, а бенефициар — Светлана Раца.
За прошлый год организация заработала 45,5 миллионов рублей, а за 2020 — чуть менее 19 миллионов рублей. Чистая прибыль компании тогда ушла в минус на 10,6 миллионов рублей. Фирма получала господдержку в 2020 и 2021 годах — субсидии/гранты на 1 миллион рублей и 575,6 тысяч рублей соответственно.
Кроме того, в 2019 году ресторан «Мята» проверял Роспотребнадзор, было обнаружено 8 нарушений. Среди них упаковки с овощами и фруктами без маркировок, мясо с истекшим сроком годности, отсутствие вентиляции и вытяжки в некоторых помещениях.
Тюменским заведениям общепита пришлось непросто с началом пандемии коронавируса, но они стремительно улучшают свое финансовое положение. При этом они не лишают горожан комфортного отдыха на летних верандах.