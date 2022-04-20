Тюменские медики получили три Ордена Пирогова, «ДДТ» отменила концерты, укусы клещей

Тюменским врачам присвоили три Ордена Пирогова
Государственную награду получили Сафарова Марина Галиевна (врач Лечебно-реабилитационного центра «Градостротель»), Федорова Эльвира Павловна (фельдшер фельдшерско-акушерского пункта Городской поликлиники № 5) и Шалагина Надежда Георгиевна (медицинская сестра Городской поликлиники № 5).
«Уже подписано распоряжение о присвоении трем улицам города Тюмени имен этих замечательных медицинских работников», — поделился губернатор Александр Моор.
Стоит отметить, что сейчас в Тюменской области заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается. Более того, 92% взрослого населения региона поставили прививки.
Группа «ДДТ» не выступит в Тюмени 20 и 21 апреля
Как сообщается на официальном ресурсе группы, в областной столице были отменены концерты. Причина пока неизвестна.
Концерты были запланированы на 20 и 21 апреля, выступление перенесли на февраль 2023 года в СК Центральный. Точные даты и время объявят летом текущего года.
Отмечается, что тюменцы могут вернуть деньги за билеты. По заверениям артистов, те, кто смогут дождаться концерта в 2023 году, получат лучшие места.
В Тюменской области от клещей пострадало более 150 человек
Как сообщают в региональном Роспотребнадзоре, с наступлением весеннего сезона в Тюменской области активизировались клещи. Уже насчитывается 151 жертва укусов, среди них 49 детей.
Чаще всего клещи присасываются к людям в Тюменском районе и Тюмени, Ишимском, Сладковском и Казанском районах.
Стоит отметить, что на данный момент нет зарегистрированных клещевого энцефалита и боррелиоза.
В мае стартуют акарицидные обработки мест, в которых отдыхают люди, а также на территориях детских садов, школ и медучреждений.