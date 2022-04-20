Спрос на «Семейную ипотеку» в Тюменской области вырос на 50% с начала года

Несмотря на значительный рост ключевой ставки Банка России, ипотека сохраняет актуальность. Но в отличие от прошлого года, в фокусе внимания тюменских заемщиков не стандартные программы кредитования, а с субсидированной за счет государства ставкой. И если основная госпрограмма стала менее доступной после изменения условий и повышения ставки в середине марта, то «Семейная ипотека» сохраняет свою привлекательность. Именно она станет в ближайшие месяцы драйвером развития рынка недвижимости, особенно «первички».
Основные тенденции на рынке недвижимости в Тюменской области
«Если в первые два месяца 2022 года доля выдач по семейной ипотеке составляла 35% от общего числа, то в марте и начале апреля она увеличилась до 85%. Главная причина — резкий подъем в целом по рынку ставок по стандартным программам жилищного кредитования — до 21,5% годовых и выше. Что касается „Семейной ипотеки“, то у нас по ней условия остались прежними. Ставка — 5,99% годовых на весь срок, то есть до 30 лет, минимальный размер первоначального взноса — 15% от стоимости квартиры. Максимальная сумма кредита в Тюменской области — 6 млн рублей, при покупке жилья в Москве, Санкт-Петербурге и прилегающих областях — 12 млн рублей»,руководитель Абсолют Банка в Тюмени Марина Петрова
Другой эксперт, директор по маркетингу ГК «Строймир» Елена Кудринских, оценила тенденции на первичном рынке недвижимости:
«Старт и строительство новых проектов все также росли до момента случившихся недавних политических событий, которые повлияли на экономически-финансовые аспекты в стране. На фоне этих событий многие вложили свои сбережения в недвижимость, и это правильные действия, так как пока это твердая и безопасная инвестиция. Тем более, что условия по господдержке и субсидированные ставки у застройщиков еще остаются для покупателей, а защита покупателей новостроек по 214 ФЗ также остается существенным плюсом в пользу таких вложений в непростое время».
Продолжает ли дорожать недвижимость?
В 2021 году средний чек по госпрограмме «Семейная ипотека» в Абсолют Банке составлял 3,1 млн рублей. В январе–феврале 2022 года он вслед за ростом цен на недвижимость увеличился до 4 млн рублей. В марте–апреле 2022 года уменьшился до 3,7 млн. Эксперты связывают с тем, что заемщики стали увеличивать размер первоначального взноса, в том числе активнее использовать маткапитал для его частичной оплаты.
«Стоимость на недвижимость растет в связи со спросом на нее и не только. Закуп материалов и оборудования в строительной сфере также растет, и производственным компаниям ничего не остается, кроме как тоже делать наценку на продукт. Есть и положительные моменты, — в сфере возведения многоэтажных жилых комплексов достаточно много предприятий по производству отечественных материалов, что позволяет контролировать рост цен на квартиры и оставлять этот продукт доступным для инвестиций», Елена Кудринских.
Также мы выяснили у наших собеседников, насколько отличаются цены на квартиры в новостройках и на вторичном рынке в Тюмени.
«Средняя цена квадратного метра в готовых квартирах в Тюмени в апреле достигла 99,7 тысяч рублей. Мы прогнозируем, что совсем скоро она преодолеет планку в 100 тысяч рублей. За год „квадрат“ тюменской вторички подорожал на 20 тысяч рублей. Квадратный метр в новостройках в среднем стоит 106 тысяч рублей. За год он так же подорожал на 20 тысяч рублей. При покупке жилья в новостройках в ипотеку стоит учитывать, что ввод дома в эксплуатацию, а значит, получение ключей обычно происходит не сразу, а через несколько месяцев, иногда даже год-полтора. Все это время ипотеку нужно платить. Поэтому хорошо, если у вас уже есть хоть какое-то собственное жилье. Кроме того, требуются расходы на отделку, если квартира не „под ключ“. Они в среднем составляют 10-20% от стоим ости квартиры», Марина Петрова.
Какое влияние оказывает программа «Семейной ипотеки» на рынок недвижимости в Тюменской области?
«Семейная ипотека» — это отличное предложение, которое находится на пике популярности в покупательском спросе на новостройки. Застройщики предлагают покупателям еще и субсидировать ставку по данной программе, например, у застройщика ГК «Строймир» существует ставка по семейной ипотеке 1,1% на весь срок. Данная ставка еще актуальна и позволяет семьям обеспечить себя достойным и комфортным жильем», Елена Кудринских.
По мнению Елены Кудринских, на среднюю стоимость квадратного метра на первичном рынке влияют многие факторы. Например, в строящихся объектах, которые находятся в районе Учхоза и в пяти минутах ходьбы до экопарка «Затюменский», цены варьируются от 3,2 млн на студии, от 4,1 млн на однокомнатные, от 5 млн на двухкомнатные и от 5,8 млн на трехкомнатные и далее. Это цены на 11 апреля 2022 года.
Как получить кредит по льготной ставке?
Как правило, по госпрограмме «Семейная ипотека» клиенты Абсолют Банка выбирают двух- и трехкомнатные квартиры средней площадью до 60 кв. метров. По сравнению с 2021 годом изменений в предпочтениях тюменцев нет.
«Портрет среднестатистического заемщика по этой госпрограмме тоже не поменялся за последние полгода. Это женщина в возрасте до 30 лет, чаще всего с одним ребенком. В качестве созаемщиков привлекает родителей, не супруга. Средний доход заемщика — 45 тысяч рублей в месяц. Средняя сумма первоначального взноса — 25% от стоимости будущей квартиры. Мы видим, что благодаря цифровым технологиям, наши заемщики стали в два раза быстрее выходить на сделку по госпрограмме „Семейной ипотеки“. От подачи заявки до регистрации теперь проходит не пара недель, а всего 5-7 дней», Марина Петрова.
По информации ГК «Строймир», на первичном рынке недвижимости сейчас самыми популярными программами стали льготная ипотека и семейная ипотека. Недавно были внесены правки в условия по льготной ипотеке: границу по сумме тела кредита в регионах расширили до 6 млн. рублей, ранее она была не более 3 млн рублей.
«Для получения льгот по ставкам от застройщиков на первичном рынке недвижимости, необходимо просто обратиться в отдел продаж, — рассказала Елена Кудринских. — Практически у всех застройщиков в отделе работает ипотечный брокер, который бесплатно даст объемную консультацию и отправит одну заявку сразу во все банки на получение предложений. Эта же процедура делается дистанционно».
Мнение риэлтора:
«Тюменская область входит в топ-5 регионов по активности участия в программе семейной ипотеке после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. В апреле, после изменения условий ипотеки с господдержкой, из всего объёма заявок, поданных на ипотеку для покупки новостроек 53% — это заявки по семейной ипотеке, 41,5% — по льготной программе с господдержкой, оставшаяся часть — по стандартным ипотечным ставкам. В среднем жители Тюменской области запрашивают по семейной ипотеке кредиты на сумму 2,7-2,8 миллионов рублей. Такой рост доли вполне обоснован, поскольку до изменения условий программы с господдержкой, ставки по двум этим программам были почти идентичными на уровне до 6% годовых. До изменения условий ипотеки с господдержкой, семейную ипотеку выбирали около трети покупателей новостроек с привлечением заёмных средств. В апреле выросла запрашиваемая сумма по семейной ипотеке, если в январе в феврале только 47% заявок было на сумму более 3 миллионов рублей, то сейчас доля таких заявок выросла до 64%», руководитель пресс-службы федеральной компании «Этажи» Иван Камельских.
Факт:
В начале апреля некоторые тюменские банки начали прием заявок на ипотеку по госпрограмме для IT-специалистов по ставке 5% годовых на весь срок. Среди них — Абсолют Банк. По новой госпрограмме можно купить квартиру на первичном рынке. Максимальная сумма кредита для Тюмени и других городов-миллионников — 18 млн рублей, для других — 9 млн рублей. Минимальный размер первоначального взноса — 15% от стоимости квартиры. Часть стоимости жилья можно также оплатить маткапиталом. В программе могут участвовать семьи, в которых появился хотя бы один ребенок после 1 января 2018 года.