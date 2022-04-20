Спрос на «Семейную ипотеку» в Тюменской области вырос на 50% с начала года

«Средняя цена квадратного метра в готовых квартирах в Тюмени в апреле достигла 99,7 тысяч рублей. Мы прогнозируем, что совсем скоро она преодолеет планку в 100 тысяч рублей. За год „квадрат“ тюменской вторички подорожал на 20 тысяч рублей. Квадратный метр в новостройках в среднем стоит 106 тысяч рублей. За год он так же подорожал на 20 тысяч рублей. При покупке жилья в новостройках в ипотеку стоит учитывать, что ввод дома в эксплуатацию, а значит, получение ключей обычно происходит не сразу, а через несколько месяцев, иногда даже год-полтора. Все это время ипотеку нужно платить. Поэтому хорошо, если у вас уже есть хоть какое-то собственное жилье. Кроме того, требуются расходы на отделку, если квартира не „под ключ“. Они в среднем составляют 10-20% от стоим ости квартиры», Марина Петрова.