Российским любителям апельсинового сока придется перейти на виноградный

Концентрированную основу для производства апельсинового сока ранее закупали в США и Европе. Теперь из-за логистических проблем импорт сырья затруднен, рассказал Новиков газете «Известия».
По его словам, концентрат стало экономически невыгодно закупать из-за роста цен у прежних поставщиков. Поэтому вполне вероятно, что в ближайшее время долю апельсинового сока на рынке заменит виноградный, сырье для которого будут приобретать в Узбекистане и странах СНГ.
В Тюмени на сегодняшний день дефицита апельсинового сока не наблюдается. Литровый пакет сока «Любимый», одного из самых бюджетных, стоит 86 рублей. За литр апельсинового сока «Я» с мякотью придется отдать 200 рублей. Стоимость сока из винограда находится в пределах 70-154 рублей.