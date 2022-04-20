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Российским любителям апельсинового сока придется перейти на виноградный

20 апреля 04:25
Фото: wiki.ageofclones.com
Союз производителей соков, воды и напитков «Союзнапитки» предупредил россиян о возможных проблемах, связанный с производством апельсинового сока.

Концентрированную основу для производства апельсинового сока ранее закупали в США и Европе. Теперь из-за логистических проблем импорт сырья затруднен, рассказал Новиков газете «Известия».

По его словам, концентрат стало экономически невыгодно закупать из-за роста цен у прежних поставщиков. Поэтому вполне вероятно, что в ближайшее время долю апельсинового сока на рынке заменит виноградный, сырье для которого будут приобретать в Узбекистане и странах СНГ.

В Тюмени на сегодняшний день дефицита апельсинового сока не наблюдается. Литровый пакет сока «Любимый», одного из самых бюджетных, стоит 86 рублей. За литр апельсинового сока «Я» с мякотью придется отдать 200 рублей. Стоимость сока из винограда находится в пределах 70-154 рублей.

#Новости#Напитки#Закупки#Импорт#Цены#Валентина Бурнашева#Экономика
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