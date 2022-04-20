Российским любителям апельсинового сока придется перейти на виноградный

По его словам, концентрат стало экономически невыгодно закупать из-за роста цен у прежних поставщиков. Поэтому вполне вероятно, что в ближайшее время долю апельсинового сока на рынке заменит виноградный, сырье для которого будут приобретать в Узбекистане и странах СНГ.