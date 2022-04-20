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Российских вегетарианцев не оставят без соевой молочки

20 апреля 08:27
Фото: 1Mi
Французская компания Danone прекратила импорт в Россию французской минеральной воды Evian и растительной продукции Alpro.

Несмотря на то, что ранее производитель заявлял о том, что не намерен прекращать поставки товаров в Россию, компания приняла решение переориентировать бизнес на базовые молочные продукты, детское и лечебное питание.

Но поводов о беспокойствах у российских вегетарианцев быть не должно — вся соевая молочная продукция Alpro производится на заводах, расположенных на территории России, — рассказала «Нашему Городу» директор компании Danone Россия по корпоративным отношениям Юлия Легкая.

А вот любителям Evian придется перейти на другую воду — французскую минералку в России не выпускают.

На данный момент в тюменских торговых сетях и минеральная вода Evian, и растительная молочная продукция Alpro имеются в наличии. Стоимость французской минералки составляет от 145 до 308 рублей (в зависимости от объема). Цены на соевое, рисовое, ореховое и миндальное молоко Alpro находятся в диапазоне от 190 до 270 рублей за литровый пакет.

Ранее «Наш Город» сообщал, что о приостановке продаж своих продуктов и рекламной деятельности в России объявили компании Coca-Cola и PepsiCo.

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#Новости#Продажи#Молоко#Импорт#Валентина Бурнашева#Общество
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