Российских вегетарианцев не оставят без соевой молочки

На данный момент в тюменских торговых сетях и минеральная вода Evian, и растительная молочная продукция Alpro имеются в наличии. Стоимость французской минералки составляет от 145 до 308 рублей (в зависимости от объема). Цены на соевое, рисовое, ореховое и миндальное молоко Alpro находятся в диапазоне от 190 до 270 рублей за литровый пакет.