Птицефабрика «Боровская» начала работу: в планах производство более 200 млн яиц

«Вымыт 81 птичник, продезинфицированы подсобные помещения, спецодежда, стоки, проведена термообработка кормов, ежедневно проходит дезинфекция дорог»заместитель генерального директора по производству Сергей Чернов.
В планах фабрики производство 223 миллионов штук яиц до конца 2022 года, в 2023 — 743 миллиона.
Были предположения, что продукцию стоит ждать не раньше августа, но на фабрике начали ее выдавать гораздо раньше.
Что касается работников, то не всех смогли обеспечить продлением трудовых договоров — в ближайшее время для желающих проведут встречу-семинар по переобучению на специальности, не связанные с птицеводством.