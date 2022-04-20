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Птицефабрика «Боровская» начала работу: в планах производство более 200 млн яиц

20 апреля 03:59
Фото: 1Mi
Боровская птицефабрика, пострадавшая в прошлом году от птичьего гриппа возобновила выпуск продукции. Доклад замдиректора птицефабрики распространил накануне Информцентр правительства региона.
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Тюмень

«Вымыт 81 птичник, продезинфицированы подсобные помещения, спецодежда, стоки, проведена термообработка кормов, ежедневно проходит дезинфекция дорог»заместитель генерального директора по производству Сергей Чернов.

В планах фабрики производство 223 миллионов штук яиц до конца 2022 года, в 2023 — 743 миллиона.

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Были предположения, что продукцию стоит ждать не раньше августа, но на фабрике начали ее выдавать гораздо раньше.

Что касается работников, то не всех смогли обеспечить продлением трудовых договоров — в ближайшее время для желающих проведут встречу-семинар по переобучению на специальности, не связанные с птицеводством.

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