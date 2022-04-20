Пасмурная погода и небольшой дождь ожидаются в среду в Тюмени

Днём воздух прогреется до + 8 градусов, скорость ветра составит 2-3 метра в секунду. Ожидается до 0,3 мм осадков, влажность снизится до 74%. Атмосферное давление ниже нормы, погода будет пасмурной.
Похолодание до + 2 градусов ожидается в четверг, с 5 до 16 часов в городе пройдут дожди. Синоптики прогнозируют до 2 мм осадков, влажность около 80%. Скорость северного ветра составит 2-4 метра в секунду.
В пятницу днём ожидается до + 2 градусов. Днём скорость ветра составит 3-4 метра в секунду, вечером 1-2 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы, влажность около 50%.
К концу недели потеплеет до + 8 градусов, часть облаков в областной столице рассеется.