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Пасмурная погода и небольшой дождь ожидаются в среду в Тюмени

20 апреля 01:03
Фото: 1Mi
В среду в Тюмени ожидается пасмурная погода и небольшой дождь, сообщает Гисметео.

Днём воздух прогреется до + 8 градусов, скорость ветра составит 2-3 метра в секунду. Ожидается до 0,3 мм осадков, влажность снизится до 74%. Атмосферное давление ниже нормы, погода будет пасмурной.

Похолодание до + 2 градусов ожидается в четверг, с 5 до 16 часов в городе пройдут дожди. Синоптики прогнозируют до 2 мм осадков, влажность около 80%. Скорость северного ветра составит 2-4 метра в секунду.

В пятницу днём ожидается до + 2 градусов. Днём скорость ветра составит 3-4 метра в секунду, вечером 1-2 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы, влажность около 50%.

К концу недели потеплеет до + 8 градусов, часть облаков в областной столице рассеется.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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