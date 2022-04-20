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Игорь Нак стал самым состоятельным депутатом Тюменской облдумы

20 апреля 14:13
Фото: 1Mi
Сегодня на сайте Тюменской облдумы были опубликованы декларации о доходах депутатов. Самым богатым из них стал Игорь Нак, его доход за 2021 год увеличился почти на 20 млн до 92,2 млн рублей.

Отмечается, что депутат от ЕР имеет в собственности 2 квартиры на 128 и 57 квадратных метров.

В пятёрку рейтинга вошли Владимир Пискайкин, Юрий Баранчук, Николай Руссу и Олег Ваховский. Они тоже задекларировали десятки миллионов рублей.

Владимир Пискайкин заработал в 2021 году 87,2 млн рублей, Юрий Баранчук — 74,2 млн рублей, Николай Руссу — 63, Олег Ваховский — 58.

Ранее сообщалось, что тюменец Дмитрий Горицкий заработал в прошлом году около 80 млн рублей, его доход снизился почти в 10 раз (ранее он задекларировал 850 млн). На данный момент он перешёл из облдумы в Совет Федерации.

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#Новости#Александр Мязин#Политика
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