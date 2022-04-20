Диетолог Писарева назвала основные ингредиенты пасхального кулича для диабетиков

По словам Писаревой, пасхальный кулич получится не очень воздушным, однако, в организме диабетиков он не сразу будет превращаться в глюкозу. Заменить чем-либо масло едва ли возможно, но главными моменты — это наличие в выпечке сахарозаменителя и правильный выбор для нее муки.