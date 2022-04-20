Диетолог Писарева назвала основные ингредиенты пасхального кулича для диабетиков

В интервью корреспондентам NEWS.ru диетолог Писарева перечислила главные компоненты пасхальной выпечки, не несущей вред лицам, страдающим от сахарного диабета.
Идеальный вариант – использовать сахарозаменители, которым не свойственно повышать гликемический индекс. Специалист уточнила, что речь идет об эритрите и стевии.
У эритрита нет противопоказаний к термической обработке, и для него не характерно выделение вредных веществ. При этом лучше использовать муку грубого помола, а цельнозерновую целесообразно заменить льняной либо кукурузной. Они отличаются более высокой степенью плотности, заявила медик.
По словам Писаревой, пасхальный кулич получится не очень воздушным, однако, в организме диабетиков он не сразу будет превращаться в глюкозу. Заменить чем-либо масло едва ли возможно, но главными моменты — это наличие в выпечке сахарозаменителя и правильный выбор для нее муки.
Желательно, чтобы кулич не содержал комбинированные жиры и пальмовое масло, сообщила, в свою очередь, диетолог Елена Соломатина. Тем, кто предпочитает исключительно домашнюю выпечку, врач советует не использовать маргарин.
При этом Соломатина подчеркнула: пасхальный кулич не относится к полезным продуктам. Тем, кто страдает от лишней массы тела, в предстоящий праздник нужно стараться есть меньше куличей. Соотечественникам с диагнозом сахарный диабет диетолог настоятельно рекомендует от выпечки отказаться.