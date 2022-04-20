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Диетолог Писарева назвала основные ингредиенты пасхального кулича для диабетиков

20 апреля 15:38
Фото: pxhere.com
Спортивный диетолог Ирина Писарева дала рекомендации диабетикам в преддверии Пасхи. Врач рассказала им о безвредных куличах, приготовленных с использованием муки грубого помола и сахарозаменителей.

В интервью корреспондентам NEWS.ru диетолог Писарева перечислила главные компоненты пасхальной выпечки, не несущей вред лицам, страдающим от сахарного диабета.

Идеальный вариант – использовать сахарозаменители, которым не свойственно повышать гликемический индекс. Специалист уточнила, что речь идет об эритрите и стевии.

У эритрита нет противопоказаний к термической обработке, и для него не характерно выделение вредных веществ. При этом лучше использовать муку грубого помола, а цельнозерновую целесообразно заменить льняной либо кукурузной. Они отличаются более высокой степенью плотности, заявила медик.

По словам Писаревой, пасхальный кулич получится не очень воздушным, однако, в организме диабетиков он не сразу будет превращаться в глюкозу. Заменить чем-либо масло едва ли возможно, но главными моменты — это наличие в выпечке сахарозаменителя и правильный выбор для нее муки.

Желательно, чтобы кулич не содержал комбинированные жиры и пальмовое масло, сообщила, в свою очередь, диетолог Елена Соломатина. Тем, кто предпочитает исключительно домашнюю выпечку, врач советует не использовать маргарин.

При этом Соломатина подчеркнула: пасхальный кулич не относится к полезным продуктам. Тем, кто страдает от лишней массы тела, в предстоящий праздник нужно стараться есть меньше куличей. Соотечественникам с диагнозом сахарный диабет диетолог настоятельно рекомендует от выпечки отказаться.

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