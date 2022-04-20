Брусника трансформирует бизнес с облачными сервисами SberCloud

«Популярность облачных ИТ-решений растет во всем мире. Потребность в их использовании ощущают компании из всех отраслей экономики. Применение облачных решений вместо построения собственной корпоративной ИТ-инфраструктуры делает бизнес более гибким, избавляет от необходимости закупать серверы и системное программное обеспечение, а также оплачивать их поддержку. Новые цифровые решения Сбера позволяют компаниям оптимизировать бизнес-процессы и, как следствие, увеличивать прибыль и конкурентоспособность».