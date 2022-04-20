Брусника трансформирует бизнес с облачными сервисами SberCloud

Сделка заключена при участии Западно-Сибирского отделения Сбербанка.
Использование решения от SberCloud позволит Бруснике сократить затраты на поддержку ИТ–оборудования и предотвратить сбои при пиковых нагрузках на информационно-технологические системы компании.
Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
«Популярность облачных ИТ-решений растет во всем мире. Потребность в их использовании ощущают компании из всех отраслей экономики. Применение облачных решений вместо построения собственной корпоративной ИТ-инфраструктуры делает бизнес более гибким, избавляет от необходимости закупать серверы и системное программное обеспечение, а также оплачивать их поддержку. Новые цифровые решения Сбера позволяют компаниям оптимизировать бизнес-процессы и, как следствие, увеличивать прибыль и конкурентоспособность».
Михаил Богданов, ИТ-директор Брусники:
«Главные преимущества облаков — возможность быстрого масштабирования, предсказуемость затрат и высокая безопасность. Брусника на протяжении многих лет строила ИТ-инфраструктуру на базе IaaS-решений. В этом году мы решили привлечь нового поставщика услуг. У нас есть уверенность, что SberCloud предоставит сервис, позволяющий обеспечить непрерывность наших процессов».
Справка:
Брусника — российская девелоперская компания. Специализируется на строительстве жилья высокого качества и комплексном развитии городских территорий. Основана в 2004 году. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Портфель проектов компании диверсифицирован по четырём периметрам, в которые входят крупные города Урала и Сибири, Москва и Московская область. Компания возглавляет рейтинг Единого ресурса застройщиков по потребительским качествам проектов, обладает первым на российском рынке жилья эко-сертификатом BREEAM уровня excellent и признана инновационно-стимулирующим застройщиком страны. Объём текущего строительства — более 1 млн кв. метров.
SberCloud (ООО «Облачные технологии») — облачный провайдер услуг и сервисов по моделям IaaS и PaaS (IT-инфраструктура в аренду) для физических лиц, стартапов, малого, среднего, крупного бизнеса, государственных учреждений и корпораций. Предлагает 50+ облачных сервисов для разработки приложений, виртуальный ЦОД, платформу для разработки machine learning полного цикла. SberCloud -разработчик суперкомпьютеров Christofari и Christofari Neo.
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.
Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.
Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
В 2020 году Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбера сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбера — www.sber.ru.