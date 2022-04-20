Более 150 тюменцев уже стали жертвами клещей

По данным управления Роспотребнадзора области, наибольшее количество присасываний зарегистрировано в Тюменском районе и Тюмени, Ишимском, Сладковском и Казанском районах.
Все пострадавшие получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином. Случаев заболевания клещевым энцефалитом, боррелиозом не зарегистрированы.
Медики напоминают, что наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. В этом году против клещевого вирусного энцефалита в Тюменской области прививки поставили 49 тысяч человек, в том числе 12 тысяч детей.
В мае в регионе будут проведены акарицидные обработки в местах массового отдыха, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ.
Всего запланировано обработать от клещей порядка 6000 га, в том числе 1500 га территории учреждений летнего отдыха и оздоровления для детей с проведением контроля качества обработок. На эти цели из областного бюджета выделено 2,5 млн рублей.