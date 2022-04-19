За месяц в Тюмени подорожали овощи и некоторые лекарства

В начале мониторинга даже в крупных магазинах Тюмени, таких как «Ашан» и «Лента», сахара-песка не было в наличии. Продавали только тростниковый сахар и различные подсластители, цена на которые достаточно высокая — порядка 300 рублей за 200 грамм. На сегодняшний день сахар вернулся на прилавки, его можно купить за 89,90 рублей за килограмм.