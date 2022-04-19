За месяц в Тюмени подорожали овощи и некоторые лекарства

За основу мониторинга брали товары общей необходимости — мясо, овощи, молочную продукцию и яйца, сахар, хлеб, растительное масло. Учитывались «социальные цены», то есть цены из нижнего диапазона.
В Тюмени за прошедшие три недели сильно изменились цены на овощи, некоторые лекарства. Если в начале мониторинга сахара в магазинах не было, то сейчас его уже можно приобрести. Сильнее всего за это время подорожали овощи.
Так, в 20-х числах марта морковь продавалась за 49,49 рублей, а в конце прошлой недели килограмм самой дешевой моркови стоил уже 72,49 рубля. Рост цены за три недели составила более 46%.
Стоимость свёклы тоже росла, но не так стремительно. Например, в конце марта килограмм корнеплодов обходился тюменцам в 50,49 рублей. Сейчас же на ценниках значится сумма в 69,30 рублей. Таким образом цена выросла на 37%.
Что касается репчатого лука, то его цена за три недели повысилась на 23,6%. 20 марта лук продавали за 35,49 рублей за килограмм, а 17 апреля — за 46,49 рублей.
Рост цен на овощи можно объяснить сезонностью. Каждый год в марте-начале апреля овощи дорожают. Но тюменские производители уже начали посевные работы. В 2022 году общая площадь посевов составит 1024,2 тысячи га, это больше, чем в прошлом году.
В начале мониторинга даже в крупных магазинах Тюмени, таких как «Ашан» и «Лента», сахара-песка не было в наличии. Продавали только тростниковый сахар и различные подсластители, цена на которые достаточно высокая — порядка 300 рублей за 200 грамм. На сегодняшний день сахар вернулся на прилавки, его можно купить за 89,90 рублей за килограмм.
Лекарственные средства, напротив, подешевели. Например, порошок для лечения простудных заболеваний, 8 пакетов в упаковке, в марте продавался за 433 рубля. Но уже к 17 апреля цена на такую пачку в той же аптеке упала до 309 рублей. Это объясняется спадом заболеваемости ОРВИ в Тюменской области. За прошлую неделю уровень заболеваемости снизился на 3% по сравнению с предыдущей.
Также в крупной сети аптек подешевел препарат от аллергии. Пачка из 20-ти таблеток с дозировкой 25мг три недели назад стоила 147 рублей, а сейчас её цена составляет 128 рублей.
Бензин и дизель, к слову, незначительно изменились в цене. По сравнению с концом марта, топливо стало дешевле. Бензин АИ-92 стоил 46,91 рублей, ДТ — 55,57 рублей. В конце прошлой недели АИ-92 на той же заправке продавали за 46,10 рублей, а дизель — за 54 рубля.