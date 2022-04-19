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Во вторник в Тюмени ожидается дождь

19 апреля 01:03
Фото: 1Mi
Во вторник в Тюмени с 8 до 12 часов ожидаются дожди, сообщает Гисметео.

Температура воздуха составит + 5 градусов, скорость западного ветра 2-4 метра в секунду. Влажность около 80%, атмосферное давление будет в пределах нормы. Весь день в областной столице будет пасмурная погода.

До + 7 градусов потеплеет в среду. В городе по-прежнему будет пасмурно, но осадков не ожидается. Скорость ветра составит 2-5 метров в секунду, атмосферное давление ниже нормы. Далее в Тюмень придёт очередное похолодание.

Затяжные дожди ждут синоптики в четверг, в этот день выпадет до 2 мм осадков. Температура воздуха снизится до +3 градусов, скорость западного ветра 3-4 метра в секунду, влажность около 90%.

До конца недели в Тюмени немного потеплеет, существенных осадков не ожидается.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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